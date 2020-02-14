Суд обязал администрацию Благовещенска вывезти незаконные гаражи из центра города

По решению суда благовещенская мэрия должна вывезти пять незаконно расположенных гаражей. Строения самовольно установлены вблизи теплосетей в 11 квартале, ограниченного улицами Амурская – Мухина – Зейская – Новая.

Надзорный орган провел проверку, по результатам которой благовещенский прокурор направил в суд иск с требованием обязать городскую администрацию вывезти самовольно установленные гаражи, а также все, что в них находится, с их нынешнего места расположения.

Суд это требование удовлетворил, однако в мэрии не согласилась с принятым решением и обжаловали его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного суда 12 февраля оставила решение Благовещенского городского суда без изменения, а апелляционную жалобу администрации города – без удовлетворения, сообщает прокуратура Амурской области.

Администрация Благовещенска в ближайшее время планирует провести конкурс по определению подрядчика для вывоза гаражей, сообщили в пресс-службе мэрии.