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14февраля
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сегодня, 13:11 3

Суд обязал администрацию Благовещенска вывезти незаконные гаражи из центра города

Суд обязал администрацию Благовещенска вывезти незаконные гаражи из центра города
Фото: pixabay.com

По решению суда благовещенская мэрия должна вывезти пять незаконно расположенных гаражей. Строения самовольно установлены вблизи теплосетей в 11 квартале, ограниченного улицами Амурская – Мухина – Зейская – Новая.

Надзорный орган провел проверку, по результатам которой благовещенский прокурор направил в суд иск с требованием обязать городскую администрацию вывезти самовольно установленные гаражи, а также все, что в них находится, с их нынешнего места расположения.

Суд это требование удовлетворил, однако в мэрии не согласилась с принятым решением и обжаловали его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного суда 12 февраля оставила решение Благовещенского городского суда без изменения, а апелляционную жалобу администрации города – без удовлетворения, сообщает прокуратура Амурской области.

Администрация Благовещенска в ближайшее время планирует провести конкурс по определению подрядчика для вывоза гаражей, сообщили в пресс-службе мэрии.

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#городская власть #закон

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    2 часа назад

    Прикольно наблюдать, как государство судится само с собой :-)

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    а сколько еще самовольно (незаконно?) построенных осталось...

  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    гаражи чиновников администрации однако

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