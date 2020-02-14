В выходные снежный городок в Благовещенске работает последние дни

Фото: Амур.инфо

В понедельник, 17 февраля, в областном центре Приамурья начнут убирать снежный городок. Работы планируется выполнить в течение недели. В этот же период на центральной площади стартуют изыскательские работы для подготовки территории к масштабной стройке.

Как сообщало Амур.инфо, снежный городок на главной площади Благовещенска построили к концу декабря. 27 числа последнего месяца года его приняла комиссия.

Тематика городка посвящена 75-летию Победы и в целом Году памяти и славы, а при выполнении снежных, ледовых фигур и горок были использованы декоративные элементы русской народной культуры. Всего в центре амурской столицы было установлены 44 фигуры из снега и льда, 7 горок разной высоты.

Правда, городку серьезно навредили вандалы. Изначально демонтировать его планировали еще 3 февраля, но затем сроки были сдвинуты, в связи с многочисленными просьбами благовещенцев.

Что касается грядущих масштабных работ, то для посещений площадь закроют 2 марта. Доступной останется часть пешеходной зоны вдоль улицы Ленина.

Это связано с тем, что в Благовещенске начинаются работы по строительству городского центра «Трибуна Холл». Первый этап проекта – реконструкция центральной площади. Запланирована замена мощения на мелкий гранит, озеленение, установка малых архитектурных форм и обновление освещения. Памятник Ленину останется на своем месте, его будут реконструировать.

Предполагается, что первый этап реконструкции центральной площади завершится к концу августа 2020 года, а все строительство — в 2023-м.



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