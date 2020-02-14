В школе Приамурья поставили уникальный тепловизор (видео)

В школе села Новотроицкое Благовещенского района внедрили новую уникальную технологию, которую педагоги называют цифровым утренним фильтром. В электронную пропускную систему заведения встроен специальный датчик, который бесконтактным способом моментально считывает температуру учащихся. Данные отправляются на смартфон учителя.

Инновационное устройство установили 10 февраля в комплексе с электронной системой автоматизации школ «Пионер». И порядок прохождения в школу стал похож на сюжет из фантастического фильма: учащийся подносит свою карту-пропуск к считывающему устройству, а затем поднимает запястье под прицел компактного тепловизора.

Система идентифицирует личность школьника, фиксирует время его входа и температуру тела. Данные отправляются на компьютер поста охраны и через специальное приложение – на смартфон дежурного учителя. Если температура у ребенка повышена, то его отправят на осмотр в школьный медпункт, а по результатам обследования могут доставить и в лечебное учреждение.

«В течение двух дней мы калибровали наш прибор для утреннего фильтра. Его опционально можно настроить так, что он, например, может заблокировать турникет при обнаружении температуры у школьника в 37 градусов. Строго говоря, это не медицинская техника, хотя он разработан на основе бесконтактного медицинского термометра, который имеет соответствующий сертификат. Его цель – обнаружить высокую температуру и просигнализировать в администрацию. Погрешность измерений 0,2 градуса», – рассказал разработчик Кирилл Юшан, руководитель малого инновационного предприятия БГПУ «Интеллектуальные технологии».

По утверждению разработчика, аналогов такой аппаратуры в России нет. «Мы искали информацию об аналогах по научным базам и поняли, что подобной разработки, которая была бы встроена в систему контроля доступа и была бы компактной, как у нас, еще не существует в России», – рассказал Кирилл.

В редакции Амур.инфо оказалась эксклюзивная видеозапись процесса разработки этого инновационного устройства.

Новотроицкая школа стала пилотной площадкой для внедрения устройства, поскольку ее директор, Андрей Шевелев, является частью команды инновационного предприятия. По словам руководителя учебного заведения, следующим этапом развития системы станет цифровизация школьной столовой, за питание в которой ребята смогут рассчитаться с помощью универсальной карты школьника.

«У нас молодой и очень креативный директор, благодаря которому в школе появилась удобная система. Она полезна учителям и их ученикам. Устройство не допустит чужих, дисциплинирует учащихся, помогая контролировать пропуски занятий, и самое главное – помогает не допустить болезнь, что актуально на фоне эпидемии ОРВИ и коронавируса. Сами дети просто в восторге!», – поделилась завуч Новотроицкой школы Наталья Озадовская.