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14февраля
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сегодня, 14:17 6

В школе Приамурья поставили уникальный тепловизор (видео)

В школе Приамурья поставили уникальный тепловизор (видео)

В школе села Новотроицкое Благовещенского района внедрили новую уникальную технологию, которую педагоги называют цифровым утренним фильтром. В электронную пропускную систему заведения встроен специальный датчик, который бесконтактным способом моментально считывает температуру учащихся. Данные отправляются на смартфон учителя.

Инновационное устройство установили 10 февраля в комплексе с электронной системой автоматизации школ «Пионер». И порядок прохождения в школу стал похож на сюжет из фантастического фильма: учащийся подносит свою карту-пропуск к считывающему устройству, а затем поднимает запястье под прицел компактного тепловизора.

Система идентифицирует личность школьника, фиксирует время его входа и температуру тела. Данные отправляются на компьютер поста охраны и через специальное приложение – на смартфон дежурного учителя. Если температура у ребенка повышена, то его отправят на осмотр в школьный медпункт, а по результатам обследования могут доставить и в лечебное учреждение.

«В течение двух дней мы калибровали наш прибор для утреннего фильтра. Его опционально можно настроить так, что он, например, может заблокировать турникет при обнаружении температуры у школьника в 37 градусов. Строго говоря, это не медицинская техника, хотя он разработан на основе бесконтактного медицинского термометра, который имеет соответствующий сертификат. Его цель – обнаружить высокую температуру и просигнализировать в администрацию. Погрешность измерений 0,2 градуса», – рассказал разработчик Кирилл Юшан, руководитель малого инновационного предприятия БГПУ «Интеллектуальные технологии».

По утверждению разработчика, аналогов такой аппаратуры в России нет. «Мы искали информацию об аналогах по научным базам и поняли, что подобной разработки, которая была бы встроена в систему контроля доступа и была бы компактной, как у нас, еще не существует в России», – рассказал Кирилл.

В редакции Амур.инфо оказалась эксклюзивная видеозапись процесса разработки этого инновационного устройства.

Новотроицкая школа стала пилотной площадкой для внедрения устройства, поскольку ее директор, Андрей Шевелев, является частью команды инновационного предприятия. По словам руководителя учебного заведения, следующим этапом развития системы станет цифровизация школьной столовой, за питание в которой ребята смогут рассчитаться с помощью универсальной карты школьника.

«У нас молодой и очень креативный директор, благодаря которому в школе появилась удобная система. Она полезна учителям и их ученикам. Устройство не допустит чужих, дисциплинирует учащихся, помогая контролировать пропуски занятий, и самое главное – помогает не допустить болезнь, что актуально на фоне эпидемии ОРВИ и коронавируса. Сами дети просто в восторге!», – поделилась завуч Новотроицкой школы Наталья Озадовская.

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#интернет #наука #образование #школа

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад



    Его опционально можно настроить так, что он, например, может заблокировать турникет при обнаружении температуры у школьника в 37 градусов.



    а лучше сразу автомат пулемёт присобачить, чтоб страшный переносчик эпидемии ни за что не попал в школу.



    следующим этапом развития системы станет цифровизация школьной столовой, за питание



    чипсы они станут хавать. а если не хочешь, чтоб чипсы хавал ребятёнок - башляй ещё 300 рубасов и имей личный кабинет, где давай волю своим внутренним запрещалкам на ребёнке.



    У нас молодой и очень креативный директор



    мугогогого ... завуч то поди совсем из тайги, раз ему такое в новинку.ви ей главное робот-пылесос не показывайте, а то совсем психика пощатнётся

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    а что уникального в этом тепловизоре?

  • Алхимик

    Алхимик
    43 минуты назад

    Тепловизор совместили с турникет ом. Для начала нормально, в школах максимум рамки стоят и охранник возле сидит. Больной, не больной.. Все идут сплошным потоком.

    Возможно собрали сами и система вышла дешевле зарубежных аналогов.

    А вообще по хорошему давно пора вводить систему распознавания лиц и автоматическую дверь. Будет поэффективнее вахтеров.

  • Федор Приставкин

    Федор Приставкин
    37 минут назад

    В том что, при температуре идет автоматическое оповещение. Тепловизор подключен к системе безопасности школы

  • paravis

    paravis
    26 минут назад

    Вспомнил, как по студенчеству вызывали у себя повышенную температуру, чтобы от занятий освобождали :))

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    12 минут назад

    paravis

    Вспомнил, как по студенчеству вызывали у себя повышенную температуру, чтобы от занятий освобождали :))



    Сейчас такое не прокатит - сразу расстреляют как носителя коронавируса.

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