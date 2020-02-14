В Хэйхэ беременных пугали, что рядом с амурской границей выявили зараженную коронавирусом

В соседнем с Благовещенском Хэйхэ оштрафовали местную жительницу. Она заявляла в группах в соцсети WeChat о том, что у владелицы одного из магазинов фруктов и овощей рядом с таможней Хэйхэ, а также у ее родственников, обнаружили коронавирус.

Китаянка распространяла непроверенную информацию о том, что коронавирусом COVID-19 заболела владелица магазина фруктов и овощей, расположенного рядом с островом Большой Хэйхэ.

За ложную информацию ее оштрафовали на 500 юаней (более 4500 рублей – Прим. ред.) и провели с ней профилактическую беседу, сообщает Biang.ru со ссылкой на издание Хэйхэ Фэнмянь.

Предположительно, попытки со стороны женщины распространять слухи про предпринимательницу, связаны с личной неприязнью к ней.

Как говорится в сообщении, в полицию 9 февраля обратилась владелица магазина по фамилии Лю. Она заявила, что в группах в соцсети WeChat появилась информация о том, что она и ее семья инфицированы коронавирусом COVID-19, а сам магазин, расположенный в зоне приграничной торговли на острове Большой Хэйхэ, закрыт. Она заявила, что информация не соответствует действительности.

Полиция установила, что Лю и ее родственники здоровы, а магазин не закрывался. Далее полицейские обнаружили, что распространениям слухов в соцсетях является некая гражданка Хань 27 лет.

В ходе допроса Хань созналась, что 8 февраля вечером она по собственной инициативе отправляла в группах для беременных женщин в соцсети WeChat информацию о том, что Лю и ее родственники заражены коронавирусом, а магазин закрыт. Предположительно, Хань совершила этот поступок по причине личной непрязни к владелице магазина.

Полицейские заставили Хань извиниться и публично опровергнуть заявленную ей ранее информацию в соцсетях. Кроме того, с ней провели профилактическую беседу и приговорили к административному штрафу в 500 юаней в соответствии с законом о распространении о ложной информации в интернете, говорится в сообщении.