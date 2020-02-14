Убийца Немцова «пошел по стопам» сидевшего в Приамурье Цеповяза (фото)

В интернете появились фото того, как Заур Дадаев – убийца политика Бориса Немцова – питается фруктами, овощами и шашлыком, сидя за огромным столом с друзьями. Предположительное место действия – Иркутская колония строгого режима.

Один из пользователей «ВКонтакте» разместил фото, из которых следует, что экс-военный Заур Дадаев, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима за убийство бывшего зампредседателя правительства РФ Бориса Немцова, питается за огромным столом с друзьями в отдельном помещении, а также, вероятно, пользуется интернетом и мобильным телефоном.

Снимки могли быть сделаны в исправительной колонии № 3 Иркутской области. На фото от 3 июля 2018 года видно помещение с бра на стенах, явно не являющееся столовой колонии, где за длинным столом осужденный ест фрукты, овощи, шашлык вместе с не менее чем 10 другими сидельцами. Люди за столом свободно фотографируются на мобильные телефоны, пишет «Газета.ru».

Фото: gazeta.ru

Проверку после появления этих фотографий проведет ФСИН. «По факту фотосъемки будет проведена служебная проверка. В ходе проверки предстоит установить, кто автор снимков, где они сделаны, использовались ли мобильная связь, интернет», – сказала РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области Ольга Хинданова.

По законодательству осужденные, кроме столовой, имеют право посещать кафе, которое есть на территории любой колонии, а не только специализированной. С разрешения администрации они могут отмечать там праздник или день рождения.

Российский оппозиционный политик, сопредседатель «Партии народной свободы (ПАРНАС)» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Прошлым летом присяжные в Московском окружном военном суде признали виновными в убийстве Немцова пятерых фигурантов дела – они были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет.

По мнению суда, киллер Заур Дадаев, а также Анзор Губашев и погибший при задержании Беслан Шаванов приняли непосредственное участие в исполнении убийства. А Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев принимали участие в подготовке преступления – следили за оппозиционером. После убийства последние помогали исполнителям скрыться от полиции.

После задержания Дадаев заявлял, что застрелил Немцова из-за того, что тот якобы поддержал французский сатирический журнал Charlie Hebdo, опубликовавший карикатуры на пророка Мухаммеда. Позже он отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под пытками.

Фото: gazeta.ru

Все пятеро фигурантов дела были осуждены по статье 105 УК РФ («Убийство»). После объявления приговора дочь политика Жанна Немцова обратилась с жалобой в суд с просьбой переквалифицировать дело об убийстве своего отца.

Она полагает, что его следует рассматривать по статье «Посягательство на жизнь общественного и политического деятеля». В таком случае срок для осужденных за это преступление будет выше.

В Следственном комитете полагают, что на преступление мужчин подтолкнули исключительно корыстные мотивы. Им пообещали вознаграждение в 15 миллионов рублей. Мотивы организаторов преступления до сих пор не были установлены. Как считает следствие, заказчиком и организатором убийства политика стал офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов, который находится в международном розыске с 2015 года. Обвинение Мухудинову было предъявлено заочно.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. Цеповяз отбывал наказание в исправительной колонии № 3 в селе Среднебелая Ивановского района Амурской области. Осенью 2018 года в СМИ появились фотографии Цеповяза, сидящего в компании за столом с крабами и шашлыками в привилегированных условиях. В колонии выявили нарушения, связанные с послаблением режимных требований, незаконным предоставлением свиданий, посылок и передач, дополнительных платных медицинских услуг. Затем их устранили: при повторной прокурорской проверке в марте 2019 года прежних нарушений уже не было.