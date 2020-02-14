Шоу Российского цирка и много спорта: выходные в Благовещенске

В эти выходные в городе пройдет много спортивных мероприятий: соревнования по киокусинкай карате, ледовым автогонкам, ледолазанию, всестилевому карате, стрельбе и другие. Состоится большое шоу Российского цирка, а также горожане смогут принять участие в празднике «День мороженого».

Суббота, 15 февраля

Дом ремесел приглашает в 11:00 на мастер-класс «Роспись пряников», в 11:30 – на мастер-класс по бисероплетению, а в 14:30 – на мастер-класс «Живая кисть».

В 11:00 начнется открытое первенство города Благовещенска по киокусинкай карате, посвященное Дню защитника Отечества. Место проведения – МУ СОК «Юность».

В 11:00 на Чигиринском водохранилище пройдет открытый чемпионат города Благовещенска по ледовым автомобильным гонкам, третий этап.

Театр кукол в 11:00 приглашает на спектакль «Ку-ка-ре-ку», а в 17:00 – на постановку «Господа Скотинины».

Дом Саяпина в 12:00 организует праздник для семей «День мороженого», а в 16:00 здесь пройдет концерт музыки советских композиторов Бабаева, Дунаевского, Родыгина и других в исполнении ансамбля народных инструментов «Карусель».

В Grand Arena Ostrova состоится представление Российского цирка. Цирковое шоу покажут в 12:00 и в 16:00. На мероприятии разыграют полмиллиона рублей. Приз будет разыгран сразу по окончании второго представления только по купленным билетам.

В 16:00 в парке Мира состоится воинский ритуал отдания воинских почестей при возложении венка и цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Мероприятие посвящено Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Театр драмы в 18:00 покажет комедию в двух действиях «Одолжите тенора».

Воскресенье, 16 февраля

В Доме ремесел в 10:15 начнется мастер-класс по народной кукле, а в 11:30 – мастер-класс по бисероплетению.

В 11:00 по адресу: улица Ленина, 325, начнется открытое первенство города Благовещенска по ледолазанию.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Медвежонок Рим-тим-ти».

В малом зале ОКЦ в 12:00 начнется конкурс «Я – хореограф» в образцовой детской студии танца «Траффик».

В 14:00 в отделе ЗАГС по Благовещенску и Благовещенскому району пройдет первый в городе «Свадебный квиз». Это развлекательно-познавательное мероприятие, на котором молодожены с друзьями и родственниками весело проведут время, получат информацию о свадьбе и её организации, а также им вручат призы и подарки.

В 15:00 в областной филармонии состоится юбилейный концерт шоу-балета «Максимум». Коллективу исполняется 15 лет. В концерте принимают участие: Сергей Терехов, Ксения Атакова, театр-танца «Дефи».

В театре драмы в 18:00 начнется комедия в двух действиях «Палата бизнес-класса».

Суббота и воскресенье, 15 и 16 февраля

В спорткомплексе АмГУ будет проходить первенство Амурской области по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет – отбор на соревнования ДФО. Торжественное открытие намечено на 10:00 16 февраля.

В 11:00 в пневматическом тире «Динамо» начнется чемпионат и первенство Благовещенска по пулевой стрельбе из пневматического оружия.

Оба выходных дня в городе будет проходить второй этап чемпионата Благовещенска по зимнему дрифту «Зимний кубок -2020». Организуют его на Чигиринском водохранилище. Начало в 11:30.

На лыжной базе в Моховой Пади пройдет открытый чемпионат и первенство Благовещенска по лыжным гонкам «Лыжня на Моховой». Начало в 12:45.

В 19:45 на стадионе «Спартак» пройдет первенство города Благовещенска по хоккею сезона 2019 - 2020 года.

Помимо этого, различные мероприятия проведут в городских библиотеках, ознакомиться с ними можно на сайте мэрии.