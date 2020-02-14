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14февраля
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сегодня, 11:16 0

В Хэйлунцзяне выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Хэйлунцзяне выявили новые случаи заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

Число заболевших пневмонией, вызванной новым штаммом коронавирусной инфекции в провинции Хэйлунцзян увеличилось на 23 человека. Также сообщается о 35 предположительных фактах заболевания в провинции.

При этом уже 37 человек полностью излечились. Это пациенты Харбинской инфекционной больницы, Центра профилактики и лечения инфекционных заболеваний провинции Хэйлунцзян и медицинских учреждениях городов Шуаньяшань, Цзямусы, Суйхуа, Муданцзян, Хэган, Цзиси и Цицикар.

Таким образом, по состоянию на 24:00 13 февраля в провинции Хэйлунцзян всего зарегистрировано 418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 164 случая в Харбине, 15 фактов в Цзямусы, 12 в Муданьцзяне, 36 в Цицикаре, 18 в Дацине, 44 в Цзиси, 48 в Шуанъяшане, 16 в Цитайхэ, 5 в Хэгане, 45 в Суйхуа, 2 в округе Большой Хинган, в городском округе Хэйхэ – 13.

В тяжелом состоянии находится 61 пациент. Всего зафиксировано 11 случаев с летальным исходом: 4 в Суйхуа, 3 в Харбине, 2 в Шуаньяшане, по одному случаю в городах Дацин и Цицикар. 133 случая имеют схожие с коронавирусом симптомы, однако не подтверждены диагностическими исследованиями.


Количество пациентов, находящихся в отделениях экстренной терапии в провинции Хэйлунцзян, на сегодняшний день составляет 2 105 пациентов. В настоящий момент выявлено 13 816 человек, контактировавших с заболевшими, из них 9 358 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 4 360 граждан находятся в процессе диагностики, сообщает пресс-служба экономического развития и внешних связей Амурской области.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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