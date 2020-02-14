В Благовещенске попали на видео оперативно-розыскные мероприятия полиции
В социальных сетях появилось видео с места инцидента в Благовещенске. Как указал инстаграм-паблик kriminal.blg, на Новотроицком шоссе был задержан водитель легкового автомобиля Toyota Prius. Информацию прокомментировали в полиции.
Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, проводились оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства пока не раскрываются. Между тем пользователи Инстаграма написали, что на месте работал наркоконтроль совместно с ГИБДД.
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