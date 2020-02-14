Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:52 5

В Благовещенске попали на видео оперативно-розыскные мероприятия полиции

В Благовещенске попали на видео оперативно-розыскные мероприятия полиции
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео с места инцидента в Благовещенске. Как указал инстаграм-паблик kriminal.blg, на Новотроицком шоссе был задержан водитель легкового автомобиля Toyota Prius. Информацию прокомментировали в полиции.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, проводились оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства пока не раскрываются. Между тем пользователи Инстаграма написали, что на месте работал наркоконтроль совместно с ГИБДД.

Просмотров всего: 1253

#происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 1

Амурчан просят помочь в поисках подозреваемого в преступлениях (видео)
Общество 3

Исчезновение амурчанки стало темой программы Андрея Малахова
Происшествия 2

Бывшего директора госучреждения в Приамурье подозревают в крупной растрате

Происшествия 4

В амурском заказнике обнаружили павших кабанов (видео)
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Одногруппник

    Одногруппник
    1 час назад

    Вот это событие !!!!!!

  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Водителя привлечь к штрафу за остановку транспортного средства в неположенном месте В соответствии с нормами статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, несоблюдение и игнорирование требований, указанных разметкой на проезжей части автомобильной дороги, или дорожных знаков, запрещающих остановку транспортного средства в неположенном для этого месте, может обернуться нарушителю штрафом в размере 1500 рублей

  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Водитель снимая видео подверг опасности движение транспорта создав остановку во втором ряду ! Мог бы припарковать авто выйти и снять это Сверх Супер видео которое заслуживает Новости на Амур Инфо однозначно!Вот из за таких Олений на дороге ДТП и случаются надо права отбирать у подобного стада!

  • старатель

    старатель
    1 час назад

    страшно представить какие новости будут завтро !

  • •••pajzii

    •••pajzii
    1 час назад

    Премио

    Водитель снимая видео подверг опасности движение транспорта создав остановку во втором ряду ! Мог бы припарковать авто выйти и снять это Сверх Супер видео которое заслуживает Новости на Амур Инфо однозначно!Вот из за таких Олений на дороге ДТП и случаются надо права отбирать у подобного стада!



    Что-то вы куда-то мимо смотрели. Авто едет в правом ряду. Останавливается, потому что впереди красный горит. Съемку ведет пассажир.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь