В Благовещенске отремонтируют памятник героям-танкистам в Моховой Пади

Фото: admblag.ru

Администрация Благовещенска объявила аукцион на выполнение работ по ремонту памятника героям-танкистам в поселке Моховая Падь и благоустройству прилегающей территории. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 25 февраля.

Аукцион состоится 27 февраля 2020 года. Начальная цена контракта – 2,2 миллиона рублей. Завершить работы по ремонту памятника и благоустройству территории планируется до 30 апреля 2020 года. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске».

При благоустройстве территории уложат тротуарную фигурную цветную плитку и бордюрный камень. На некоторые поверхности уложат щебень из природного камня. Также подрядчик отремонтирует наружные столбы, прямоугольные колонны и пилястры памятника. Предусмотрено окрашивание поверхностей стен объекта с расчисткой старой краски.

Памятник героям-танкистам в 2019 году был включен в перечень объектов культурного наследия Амурской области. Это советский тяжелый танк ИС-3 (Иосиф Сталин) –единственный законсервированный тяжелый боевой танк-постамент. По информации Восточного военного округа, танк принимал участие в войне против милитаристской Японии, затем находился на вооружении одного из укрепленных районов Дальневосточного военного округа. После снятия с вооружения был передан БВТККУ.

Монумент и сквер, где расположена боевая машина, созданы курсантами Благовещенского училища в 1970 году в честь выпускников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.