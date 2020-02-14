Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:01 2

В Благовещенске отремонтируют памятник героям-танкистам в Моховой Пади

В Благовещенске отремонтируют памятник героям-танкистам в Моховой Пади
Фото: admblag.ru

Администрация Благовещенска объявила аукцион на выполнение работ по ремонту памятника героям-танкистам в поселке Моховая Падь и благоустройству прилегающей территории. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 25 февраля.

Аукцион состоится 27 февраля 2020 года. Начальная цена контракта – 2,2 миллиона рублей. Завершить работы по ремонту памятника и благоустройству территории планируется до 30 апреля 2020 года. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске».

При благоустройстве территории уложат тротуарную фигурную цветную плитку и бордюрный камень. На некоторые поверхности уложат щебень из природного камня. Также подрядчик отремонтирует наружные столбы, прямоугольные колонны и пилястры памятника. Предусмотрено окрашивание поверхностей стен объекта с расчисткой старой краски.

Памятник героям-танкистам в 2019 году был включен в перечень объектов культурного наследия Амурской области. Это советский тяжелый танк ИС-3 (Иосиф Сталин) –единственный законсервированный тяжелый боевой танк-постамент. По информации Восточного военного округа, танк принимал участие в войне против милитаристской Японии, затем находился на вооружении одного из укрепленных районов Дальневосточного военного округа. После снятия с вооружения был передан БВТККУ.

Монумент и сквер, где расположена боевая машина, созданы курсантами Благовещенского училища в 1970 году в честь выпускников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 212

#жизнь

распечатать


Общество

Шоу Российского цирка и много спорта: выходные в Благовещенске

Общество 10

Амурчане без официальной работы могут сами формировать свою пенсию
Происшествия

В Чигирях топит частные участки горячей водой (фото, видео)
В России и мире

Арбалет, яйца, массажный стол: что дарят россияне друг другу 14 февраля
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • sabotazh

    sabotazh
    1 час назад

    Это хорошо! А что с бывшим училищем делать? ДВОКУ отдали эти здания или нет?

  • inoy

    inoy
    43 минуты назад

    китайцы купили всё, писали же, что-то типо санатория было в планах

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь