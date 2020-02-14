Разработчики стратегии развития Приамурья рассказали, какой бизнес будет востребован и где его развивать

Фото: пресс-служба минэкономразвития и внешних связей Амурской области

Корреспондент ИА «Амур.инфо» встретился с авторами стратегии развития: управляющим партнером компании «Финансовый и организационный консалтинг» Моисеем Фурщиком и руководителем проектной группы Анной Земцовой.

– Компания «Финансовый и организационный консалтинг» (ФОК) более 10 лет работает в Амурской области над разными проектами и стратегиями. Какие из них можно назвать самыми удачными?

Моисей Фурщик: Начну с проекта, который мы делали по заказу группы компаний «Петропавловск» по развитию рудника «Пионер». Там сейчас активно идет работа, несмотря на то, что не удалось привлечь федеральные деньги. Проект функционирует именно в тех параметрах, как мы обсуждали.

Мы делали материалы для заявки на включение Амурской области в федеральную программу развития внутреннего и въездного туризма. В результате область получила больше 800 миллионов рублей из федерального бюджета. Средства успешно освоены, проект «Золотая миля» базируется как раз на этих деньгах. Как продолжение нашего проекта создана основа для того, чтобы реализовывать следующие очереди – канатная дорога, освоение насыпной территории.

Планы перспективного развития по всем трем амурским ТОРам – это тоже наша работа.

Прошлая стратегия социально-экономического развития Амурской области до 2025 года также в какой-то степени реализовывалась. Есть проекты, которые можно увидеть и руками потрогать, а есть, которые использовались в промежуточных этапах.

– Что будет общего между стратегиями 2025 и 2035 и чем они будут принципиально отличаться?

М.Ф.: Мы старались, чтобы это был реалистичный документ, а не какая-то чудесная сказка о том, как все станет невероятным образом замечательно. Мы стараемся делать привязку к конкретным территориям, муниципалитетам, инфраструктурным объектам. Это вот сходные вещи с предыдущей стратегией.

Есть и различия. Прошлая стратегия в большей степени ориентировалась на тему добычи ресурсов и создания энергетических мощностей. Сейчас мы ожидаем, что больше будет упора в сторону перерабатывающих производств, возможно, тема туризма будет более широко освещена. Если 10 лет назад в дальневосточных стратегиях был больше акцент на выживание, то сейчас это программа развития.

– На сайте областного правительства идет опрос амурчан. Ваша компания проводит анкетирование, чтобы использовать результаты в выработке стратегии. Как это использование будет выглядеть на практике?

Анна Земцова: Это практикуется достаточно часто. Практически все региональные стратегии содержат в себе опросную часть. Территория Амурской области обширная, и нам хотелось бы учесть мнение граждан, которые на этой территории проживают. Учитывая, что регион сложный, здесь могут быть проблемы скрытого характера. Об этом говорит серьезная миграция с Дальнего Востока.

Цель стратегии – заинтересовать людей остаться на территории. Помочь нам в этом может проведение опроса. Наша анкета содержит вопросы, которые касаются того, хотите ли вы уехать из Амурской области, если да, то почему? А также – довольны ли жители той инфраструктурой, которая есть в настоящее время. Нам хочется получить срез информации о том, как люди себя чувствуют. Это позволит нам сформулировать мероприятия, которые помогли бы властям удержать людей.

– Будущее области до 2035 года сейчас в этом опросе определяют женщины-госслужащие из Благовещенска – их подавляющее большинство среди опрошенных. Вы не боитесь, что получите ошибочную картину о настроениях жителей всей области?

А.З.: Совместно с областным правительством мы старается максимально распространить опрос среди всех муниципальных образований. На сайте каждого города, района, села должна появиться возможность заполнить эту анкету. Кроме опроса, мы задействовали и другие ресурсы, в том числе выезжаем сами в районы области и общаемся с главами муниципалитетов, специалистами администраций. Мы успели посетить Циолковский, Шимановск, Тынду, Бурейский район, Райчихинск, Свободный, Белогорск. Несколько раньше довелось побывать в Зее.

М.А.: Если появится перекос, о котором вы говорите, при обработке данных мы будем это учитывать. Будем учитывать, что сказали люди из Благовещенска и что сказали жители отдаленных районов. Это важно знать с точки зрения каких-то общих идей стратегии.

– Люди, которых спрашивают о будущем области, не хотят появления ТОРов и кластеров. Они хотят детские сады и дороги. Такая инфраструктура определяет качество жизни в регионе. Но в стратегии мы этого не увидим. Как будут тогда учитываться пожелания амурчан?

А.З.: Стратегия региона – документ регионального уровня. Он определяет основные направления развития. При этом стратегия социально-экономическая и направлена на развитие не только экономики. Там есть и социальные блоки, и ЖКХ, и благоустройство.

На территории муниципального образования на основе нашей программы разработают свои документы. И уже в этих документах будут учитывать те тренды, которые определены стратегией региональной и позволяют подстроиться под население, которое проживает в конкретном городе или селе. На местах лучше знакомы с проблемами жителей – где не хватает лавочек, тропинок. Это вопрос стратегии муниципального образования.

М. А.: В стратегии закладываются укрупненные показатели. Например, обеспеченность детскими садами в целом. А дальше это будет детализироваться. Допустим, как уменьшить износ системы ЖКХ? Мы определяем, что нужно найти такие-то средства, войти в такие-то программы. А дальше уже следующий этап детализации.

– Какие существующие проекты имеют потенциал на стремительное развитие? И как это сможет использовать местный бизнес? На чем можно построить в области успешное дело или производство?

А.З.: В области реализуется много крупных проектов, они у всех на слуху. Крупные проекты Газпрома, СИБУРа, на которых будет строиться экономический рост ближайшее время. Но к таким гигантам должны присоединяться другие проекты, которые будут способствовать стабилизации развития. Здесь интересен тот подход, который уже сейчас региональными властями используется – кластерный подход. Когда к крупным инвестиционным проектам присоединяются более мелкие проекты малого и среднего бизнеса.

М.А.: Там могут быть даже крупные проекты, крупные заводы. И цепочка может дойти до малого и среднего бизнеса. Чем больше идешь по цепочке добавленной стоимости, то все мельче и мельче предприятия. Идеально выстроить такую систему, когда от сверхкрупного проекта идут предприятия меньшего размера.

Например, мост через Амур построен, вокруг него со временем вырастет логистическое направление. В таком облаке вокруг крупного предприятия может быть создано больше рабочих мест. И больше с точки зрения налогов будет результат.

А.З.: Предприятия малого и среднего бизнеса могут обслуживающую роль выполнять. Если главный комплекс газохимический и в нем сидят крупные и средние предприятия специфической направленности, то есть необходимость развития сравнительно мелкого предпринимательства. В новых местах жительства это касается и розничной торговли, и общественного питания, и других услуг.

Еще два кластера, которые имеют высокие перспективы – сельскохозяйственный и туристический. В сельском хозяйстве есть перспективы не только в соеводстве, но и в других направлениях.

М. А.: Если с химией начинается процесс со сверхкрупных игроков, то в АПК может быть обратная ситуация. Сельхозпроизводство может быть относительно небольшим, а перерабатывающее предприятия, наоборот, могут быть крупными. Особенно это касается специализации по глубокой переработке, ориентированной на обслуживание большой территории. В этом мы видим перспективы сельского хозяйства, а не экстенсивном пути. То же самое касается деревообработки. Здесь нужно двигаться в сторону продукции с большей добавленной стоимостью. Возможно, это будут проекты с иностранцами.

– Амурская область имеет большую площадь и маленькую плотность населения. У производителей возникают проблемы сбыта и проблемы с логистикой, если товар нужно перевозить далеко. Как победить эту особенность?

М.А.: Нужно на тех ресурсах, которые есть, например, добывающая промышленность, делать дальнейшие переделы. Не нужно выдумывать, что-то фантастическое. Да, сбыт – это сложная задача. Часто вопрос решается тем, что приглашаются те инвесторы, которые сами имеют рынок сбыта. Если сюда придет японская компания по лесопереработке, она сама знает, куда и что продать. Из того, что мы успели в регионе изучить, это наиболее оптимальные пути развития бизнеса и экономики в целом.