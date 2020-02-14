В марте в Амурской области будет теплее нормы

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте. В половине регионов Дальнего Востока ожидается потепление.

Около климатической нормы будет на Чукотке, Камчатке, Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, а также в Приморье.

На всей остальной территории Дальнего Востока будет теплее нормы примерно на один градус, пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

Как сообщало Амур.инфо, в середине текущей недели в областном центре Приамурья был зафиксирован первый метеорологический рекорд 2020 года.