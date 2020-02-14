Амурчан просят помочь в поисках подозреваемого в преступлениях (видео)

Фото: кадр видео

Управление уголовного розыска УМВД России по Амурской области устанавливает личность мужчины, подозреваемого в совершении преступлений. Жителей региона просят помочь в его поисках.

Как следует из видео на сайте УМВД, мужчина совершал хищения в магазинах. Он уже становился героем публикации Амур.инфо.

Видео: 28.мвд.рф

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост около 175 сантиметров, славянской внешности. Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-41-05, 8 (4162) 59-41-09, 8-914-559-20-00.

Также полиция просит откликнуться свидетелей, очевидцев и участников происшествия, видеозапись которого размещена ниже.

Видео: 28.мвд.рф