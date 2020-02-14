В Китае медики нашли эффективный способ лечения коронавируса

Китайские врачи применили для лечения зараженных коронавирусом пациентов методику переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19. Метод доказал свою эффективность.

Об этом заявил на пресс-конференции глава больницы в Ухане Чжан Динюй, пишут РИА Новости.

Как пояснили эксперты, в плазме некоторых людей, справившихся с заболеванием, были обнаружены антитела, которые помогают борьбе с коронавирусом.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.

По данным на 13 февраля, в Китае зафиксировали 63 765 подтвержденных случая заболевания, умерли 1 487 человек.