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14февраля
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сегодня, 09:39 8

В Китае медики нашли эффективный способ лечения коронавируса

В Китае медики нашли эффективный способ лечения коронавируса
Фото: pixabay.com

Китайские врачи применили для лечения зараженных коронавирусом пациентов методику переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19. Метод доказал свою эффективность.

Об этом заявил на пресс-конференции глава больницы в Ухане Чжан Динюй, пишут РИА Новости.

Как пояснили эксперты, в плазме некоторых людей, справившихся с заболеванием, были обнаружены антитела, которые помогают борьбе с коронавирусом.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.

По данным на 13 февраля, в Китае зафиксировали 63 765 подтвержденных случая заболевания, умерли 1 487 человек.

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#Китай #коронавирус в Китае #медицина

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Комментарии
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  • Премио

    Премио
    2 часа назад

    Да всем уже до балалайки на этот вирус!!! Всем жрать хочется а по этому надо пахать как лошадь вот на наше государство что бы отдавать дань и все!!!

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Пахать до гробовой доски. На пенсию от государства надежды нет.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    переливание)))) там может быть и нормально, но у нас могут тебе гепатит подсадить((( конавалы местные...........

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Копите сами себе на пенсию и никакое государство вам не помешает

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Наше правительство надеялось на фоне раздутых новостей про вирус протолкнуть новую конституцию, но получили новости, что Россия без Китая ничто!

  • Другой

    Другой
    1 час назад

    а тем временем у нас даже диагностику не могут делать, ждут 2 недели пока не проявятся симптомы. видимо поэтому официально у нас нет зараженных, кроме 2 китайцев.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    мне иногда кажется, если бы вспышка бы бы в Сирии, наши там всех уже давно вылечили, а так ждем инкубационный период)))

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Другой

    а тем временем у нас даже диагностику не могут делать, ждут 2 недели пока не проявятся симптомы. видимо поэтому официально у нас нет зараженных, кроме 2 китайцев.



    Да и те уже вылечились, по-крайней мере тот, что возмущался условиями содержания и лечения в нашей больнице.

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