Исчезновение амурчанки стало темой программы Андрея Малахова

Фото: кадр видео

В студию пригласили мужа Ксении – Алексея Крицына из Белогорска. «Девушка решила встретить новый, 2020 год с друзьями в Санкт-Петербурге. В первых числах января она выехала из Питера в Туапсе [воспользовавшись онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков], но дома она так и не появилась», – сказал Андрей Малахов и обратился к Алексею Крицыну.

«Люди добрые, помогите найти мать моего ребенка! Она пропала месяц назад и больше не звонила и не выходила на связь. Воспользовалась сервисом BlaBlaCar, чтобы доехать из Петербурга до Ростова или до Краснодара, и по дороге она пропала», – сообщил Алексей.

Малахов спросил, есть ли информация о том, кто находился вместе с Ксенией в машине, кто вел автомобиль. «Ничего неизвестно кроме того, что пишут в интернете, какие-то сводки мелкие, всё. (…) Она звонила каждый день, звонила подругам, звонила сыну. И тут она резко перестала всем звонить», – поведал Алексей.

«2 января пыталась дозвониться до нее подружка, но она не выходила на связь. Меня в городе не было, я не знал, что она недоступна. И она без меня уже как бы подала заявление», – продолжил гость студии.

Актриса Рада Радова отметила, что Ксении стоило воспользоваться для поездки поездом, а не такси. «Это же ехать с чужим человеком наедине. Это очень большое расстояние. Понимаете, можно поехать было за те же деньги, даже дешевле намного, в комфортном поезде», – привела она доводы. Ей ответили, что билетов в это время было не купить.

Общественный деятель Оксана Митрофанова спросила, нашли ли водителя, в машине которого должна была ехать Ксения. «По новостям написали, что BlaBlaCar ответил, что нашли», – сказал Алексей.

«(…) сам сервис поиска попутчиков утверждает, что они активно сотрудничают со следствием и родственниками и они дали всю информацию следствию», – отметил Андрей Малахов.

«Может быть, Ксения, ты меня слышишь. Мы тебя все ищем, мама ищет, сын, я. Если кто знает, увидит, пожалуйста, сообщите в "02", в редакцию – неважно, куда. Она наши номера наизусть знает. Если слышит, ответит», – сказал Алексей Крицын.