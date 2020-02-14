При Путине «родителя номер один» и «родителя номер два» не будет: обзор прессы

День голосования по поправкам в Конституцию должны сделать выходным; продуктами со свалок можно накормить более 18 миллионов человек; врачи извлекли из вены пациентки тонкую стальную струну. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Давайте посмотрим, о чем «Российская газета». А здесь о том, что голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным. Такие подробности о дне голосования сообщил президент России Владимир Путин. При этом российский лидер отметил, что выходной не должен быть объявлен за счет праздников — майских или новогодних.

Кроме того, Путин подчеркнул, что закон о поправках в Конституцию должен вступить в силу только по результатам всероссийского голосования, «чтобы граждане сами стали его авторами». «Как люди скажут, так и будет», — подчеркнул глава государства и отметил, что, если россияне не поддержат поправки в Конституцию, то их и не внесут.

И тут я почему-то вспомнил заключительные строки пушкинского «Бориса Годунова»: «Народ безмолвствует». Заметьте, вспомнил просто так, без каких-либо политических параллелей.

Очень интересно

Но не только о выходном дне говорил президент России на рабочей встрече с разработчиками поправок в Конституцию. Он заверил, что является приверженцем традиционных семейных ценностей. «Что касается "родителя номер один" и "родителя номер два", я уже публично говорил, что пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два", у нас будут папа и мама», – сказал Владимир Путин. И вот тут я приуныл: ведь в 2024 году срок президентства Владимира Владимировича закончится.

Напишут же такое

С Конституцией покончили, переходим к другим темам. Еще в «Российской газете» говорится, что если продавцы перестанут тоннами вывозить нераспроданные продукты на свалки, это поможет обеспечить полноценным питанием более 18 миллионов человек. Подсчет произвели депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Николай Валуев. (Представляете, почти две Москвы накормить просроченными продуктами?! Но это просто лирическое отступление.)

Сейчас благотворительная передача продовольственных товаров фактически приравнена к их продаже. То есть, отдав бесплатно продукты, производитель или продавец обязан заплатить в бюджет 40 % от стоимости переданного, как будто он его продал и получил прибыль.

Полный абзац

Далее у нас «Российская газета-Неделя», где я прочитал о том, как на Кубани врачи извлекли из 28-летней пациентки 40-сантиметровую тонкую стальную струну, которая свободно двигалась по вене с потоком крови. И почти дошла до сердца. Эта железяка попала в тело пациентки предположительно во время предыдущей операции, которую недавно ей делали. Теперь предстоит выяснить, кто из врачей такой забывчивый.

На посошок

Ну и еще об одной забывчивости я прочел в «Панораме». Некая старшеклассница нашла на улице авоську, набитую пластиковыми пакетами. А в этих пакетах лежали деньги. Много денег. Девушка призналась потом корреспондентам, что никогда не видела такого количества денег. Судя по всему, и не увидит. Так вот, как пишут, при помощи бабушки, она обратилась в ближайший полицейский участок и сдала находку. Почему она не могла это сделать без бабушки, не совсем понятно. Ну и не задавайте вопросов об авоське. Это у нас уже не найти в хозяйстве таких сумок, а в Канаде вот – пожалуйста. Может даже специально для ношения денег.

И с мыслью о вдруг падающем с неба незапланированном выходном дне (если кто не понял, вернитесь к началу обзора) прощаюсь с вами.