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14февраля
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сегодня, 09:12 18

При Путине «родителя номер один» и «родителя номер два» не будет: обзор прессы

При Путине «родителя номер один» и «родителя номер два» не будет: обзор прессы
Фото: m.gazeta.ru

День голосования по поправкам в Конституцию должны сделать выходным; продуктами со свалок можно накормить более 18 миллионов человек; врачи извлекли из вены пациентки тонкую стальную струну. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Давайте посмотрим, о чем «Российская газета». А здесь о том, что голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным. Такие подробности о дне голосования сообщил президент России Владимир Путин. При этом российский лидер отметил, что выходной не должен быть объявлен за счет праздников — майских или новогодних.

Кроме того, Путин подчеркнул, что закон о поправках в Конституцию должен вступить в силу только по результатам всероссийского голосования, «чтобы граждане сами стали его авторами». «Как люди скажут, так и будет», — подчеркнул глава государства и отметил, что, если россияне не поддержат поправки в Конституцию, то их и не внесут.

И тут я почему-то вспомнил заключительные строки пушкинского «Бориса Годунова»: «Народ безмолвствует». Заметьте, вспомнил просто так, без каких-либо политических параллелей.

Очень интересно

Но не только о выходном дне говорил президент России на рабочей встрече с разработчиками поправок в Конституцию. Он заверил, что является приверженцем традиционных семейных ценностей. «Что касается "родителя номер один" и "родителя номер два", я уже публично говорил, что пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два", у нас будут папа и мама», – сказал Владимир Путин. И вот тут я приуныл: ведь в 2024 году срок президентства Владимира Владимировича закончится.

Напишут же такое

С Конституцией покончили, переходим к другим темам. Еще в «Российской газете» говорится, что если продавцы перестанут тоннами вывозить нераспроданные продукты на свалки, это поможет обеспечить полноценным питанием более 18 миллионов человек. Подсчет произвели депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Николай Валуев. (Представляете, почти две Москвы накормить просроченными продуктами?! Но это просто лирическое отступление.)

Сейчас благотворительная передача продовольственных товаров фактически приравнена к их продаже. То есть, отдав бесплатно продукты, производитель или продавец обязан заплатить в бюджет 40 % от стоимости переданного, как будто он его продал и получил прибыль.

Полный абзац

Далее у нас «Российская газета-Неделя», где я прочитал о том, как на Кубани врачи извлекли из 28-летней пациентки 40-сантиметровую тонкую стальную струну, которая свободно двигалась по вене с потоком крови. И почти дошла до сердца. Эта железяка попала в тело пациентки предположительно во время предыдущей операции, которую недавно ей делали. Теперь предстоит выяснить, кто из врачей такой забывчивый.

На посошок

Ну и еще об одной забывчивости я прочел в «Панораме». Некая старшеклассница нашла на улице авоську, набитую пластиковыми пакетами. А в этих пакетах лежали деньги. Много денег. Девушка призналась потом корреспондентам, что никогда не видела такого количества денег. Судя по всему, и не увидит. Так вот, как пишут, при помощи бабушки, она обратилась в ближайший полицейский участок и сдала находку. Почему она не могла это сделать без бабушки, не совсем понятно. Ну и не задавайте вопросов об авоське. Это у нас уже не найти в хозяйстве таких сумок, а в Канаде вот – пожалуйста. Может даже специально для ношения денег.

И с мыслью о вдруг падающем с неба незапланированном выходном дне (если кто не понял, вернитесь к началу обзора) прощаюсь с вами.

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#российская власть #СМИ

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Комментарии
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  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    3 часа назад



    я уже публично говорил, что пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два", у нас будут папа и мама», – сказал Владимир Путин.



    Что-то подобное, кажется мы уже слышали про повышение пенсионного возраста давненько.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    3 часа назад

    Кручу-верчу, запутать хочу... Уровень наперсточников...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~«Что касается "родителя номер один" и "родителя номер два", я уже публично говорил, что пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два", у нас будут папа и мама», – сказал Владимир Путин.



    Помнится, что-то подобное Гарант вещал и про пенсионный возраст.

    Поверим и на этот раз?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Sergey_Korenev

    Кручу-верчу, запутать хочу... Уровень наперсточников...



    Только при Путине не будет "Родителя 1" и "Родителя 2" (остальные потенциальные руководители - тридварасы и мечтают побыстрее ввести "западное" новшество), а потому голосуй за Путина, поддерживай Путина!

  • invv

    invv
    2 часа назад

    Меня терзают смутные сомнения... Как только я слышу слова о том, "что пока я президент не будет..." чего-то там, это верная примета, что готовится еще что-то "непопулярное".

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Только при Путине могла появиться полезная инициатива прописать в Конституцию бесплатные горячие завтраки школоте (архиважно административную текучку закрепить в Главном Законе страны). Только при Путине появилась идея прописать в К. Великую Победу в Войне с фашизмом (можно подумать "поляки", "наглоскасы" и прочая шобла из-за этого действа перестанут трындеть гадости про Советский Союз). Всё верно! Всё правильно! А поэтому давайте менять амерами писанную надиктованную Конституцию (которую Путин гарантировал все эти годы).

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ну и РПЦ имеет все шансы оставить свой след в редактированной К. Светское гос-во - это как-то не скрепно.

  • Kotik0028

    Kotik0028
    2 часа назад

    Задрали эти толерантные педерасты. ЛГБТ скоты должны быть запрещены. В Конституцию РФ внести поправку, запрещающую всякую политическую, общественную деятельность сексуальных меньшинств и введена уголовная ответственность. Из власти должны быть выкинуты деятели продвигающие эту дрянь, они враги, выполняющие указания скотоложеского истеблишмента от конгресса недогосударства сша.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Kotik0028

    Задрали эти толерантные педерасты. ЛГБТ скоты должны быть запрещены. В Конституцию РФ внести поправку, запрещающую всякую политическую, общественную деятельность сексуальных меньшинств и введена уголовная ответственность. Из власти должны быть выкинуты деятели продвигающие эту дрянь, они враги, выполняющие указания скотоложеского истеблишмента от конгресса недогосударства сша.



    Тычооо? О_О



    Это же мы без всех ветвей власти можем остаться, начиная с законодательной!



  • ay

    ay
    2 часа назад

    Kotik0028

    Задрали эти толерантные педерасты. ЛГБТ скоты должны быть запрещены. В Конституцию РФ внести поправку, запрещающую всякую политическую, общественную деятельность сексуальных меньшинств и введена уголовная ответственность. Из власти должны быть выкинуты деятели продвигающие эту дрянь, они враги, выполняющие указания скотоложеского истеблишмента от конгресса недогосударства сша.



    Депутат и член СовФеда Мизулина плачет и рыдает в уголке, ибо сын - ненасильственный лгбтшник. И женился (вышел замуж?) в США.

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    Мир Дверь Мяч

  • sabotazh

    sabotazh
    1 час назад

    Да-да-да... И при пудинге не было повышения пенсионного возраста, и изменения в конституцию он не хотел вносить.

  • invv

    invv
    1 час назад



    Oldlord , сегодня, 10:20

    Kotik0028

    Задрали эти толерантные педерасты. ЛГБТ скоты должны быть запрещены. В Конституцию РФ внести поправку, запрещающую всякую политическую, общественную деятельность сексуальных меньшинств и введена уголовная ответственность. Из власти должны быть выкинуты деятели продвигающие эту дрянь, они враги, выполняющие указания скотоложеского истеблишмента от конгресса недогосударства сша.

    Тычооо? О_О

    Это же мы без всех ветвей власти можем остаться, начиная с законодательной!



    А где же других-то президент найдет?!

  • троль здесь

    троль здесь
    59 минут назад

    вы всё ещё верите путину.. он вчера сказал, а сегодня уже забыл что вчера говорил

  • ay

    ay
    53 минуты назад

    В Сковородине/Амуринфе

    Мир Дверь Мяч



    Воу-воу! Палегше! Он что, уже не работает c Mayer & Brown благоволящей ЛГБТ? А браком он сочетался не в США? А где? В Бельгии? В Испании?

  • домовенок

    домовенок
    13 минут назад

    Про повышение пенсионного возраста он совершенно так же говорил..... и?...

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    12 минут назад

    ay

    В Сковородине/Амуринфе

    Мир Дверь Мяч



    Воу-воу! Палегше! Он что, уже не работает c Mayer & Brown благоволящей ЛГБТ? А браком он сочетался не в США? А где? В Бельгии? В Испании?



    это не в вашу сторону)

  • домовенок

    домовенок
    7 минут назад

    Если какая-либо тема затронута им публично, значит все давно уже решено в кулуарах, причем, в самом худшем для нас варианте.

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