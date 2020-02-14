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14февраля
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Выбор читателей за 13 февраля

Выбор читателей за 13 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 13 февраля.

В Амурской области застрелился полицейский

Днем в среду, 12 февраля, в Райчихинске было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением. Основная версия случившегося – самоубийство.

В Благовещенске проведут проверку в связи со смертью пациента

Врачебная комиссия проведет проверку после смерти 57-летнего жителя Белогорья. Мужчины не стало 10 февраля. По словам родных, ему дважды вызывали бригаду скорой помощи.

В Благовещенске зафиксирован первый в 2020 году метеорекорд

В среду, 12 февраля, в областном центре Приамурья синоптики зафиксировали первый метеорологический рекорд 2020 года. Днем столбик термометра в Благовещенске поднялся до отметки 1,6 градуса со знаком минус, что на 7 десятых градуса выше, чем 5 лет назад, в 2015 году.

В Благовещенске осужден водитель автобуса, сбивший насмерть девочку

В Благовещенске осудили водителя автобуса, сбившего на перекрестке Калинина – Красноармейской девочку. Трагедия случилась в августе прошлого года. Ребенок 2012 года рождения скончался на месте. Приговор в отношении 64-летнего мужчины вынес Благовещенский городской суд 12 февраля.

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#Обзор #интернет #СМИ

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