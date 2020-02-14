Выбор читателей за 13 февраля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 13 февраля.
В Амурской области застрелился полицейский
Днем в среду, 12 февраля, в Райчихинске было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением. Основная версия случившегося – самоубийство.
В Благовещенске проведут проверку в связи со смертью пациента
Врачебная комиссия проведет проверку после смерти 57-летнего жителя Белогорья. Мужчины не стало 10 февраля. По словам родных, ему дважды вызывали бригаду скорой помощи.
В Благовещенске зафиксирован первый в 2020 году метеорекорд
В среду, 12 февраля, в областном центре Приамурья синоптики зафиксировали первый метеорологический рекорд 2020 года. Днем столбик термометра в Благовещенске поднялся до отметки 1,6 градуса со знаком минус, что на 7 десятых градуса выше, чем 5 лет назад, в 2015 году.
В Благовещенске осужден водитель автобуса, сбивший насмерть девочку
В Благовещенске осудили водителя автобуса, сбившего на перекрестке Калинина – Красноармейской девочку. Трагедия случилась в августе прошлого года. Ребенок 2012 года рождения скончался на месте. Приговор в отношении 64-летнего мужчины вынес Благовещенский городской суд 12 февраля.
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