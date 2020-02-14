В Приамурье сельхозтехнику готовят к полевым работам

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В ремонтных предприятиях и сельскохозяйственных организациях Амурской области идет подготовка техники к полевым работам 2020 года. Всего к сезонным работам предстоит отремонтировать 1 800 тракторов и более 2 000 почвообрабатывающих и посевных машин.

К началу заготовки кормов и уборки урожая планируется подготовить все кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, для обеспечения грузоперевозок необходимо отремонтировать 560 грузовых автомобилей.

Для проведения ремонта задействованы 6 ремонтных предприятий, более 180 типовых ремонтно-механических мастерских и приспособленных помещений. В снабженческих организациях и дилерских центрах имеются необходимые запасные части, узлы и агрегаты для проведения ремонта.

На 11 февраля готовность парка сельскохозяйственной техники и оборудования к весенне-полевым работам составляет 52 % от плана, что выше уровня прошлого года, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства Амурской области.