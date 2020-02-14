Гороскоп 14 февраля: Весам необходимо опасаться сплетен, от Львов потребуется красноречие

Восход Солнца: 07:43

Заход Солнца: 17:44

Солнце в Водолее.

Овен. Благоприятный день, особенно для женщин-Овнов. Вы интригуете, вызываете симпатию, заставляете предлагать услуги и помощь, высказывать комплименты. Все дела будут даваться вам легко, однако ваша правдивость может быть несколько чрезмерной: многие мужчины предпочитают лесть голой правде. Для мужчин-Овнов существует вероятность получения вознаграждения, подарка или выигрыша.

Телец. Неблагоприятный день для обращения к начальству или в общественные учреждения, смены работы или принятия важных решений. Не поддавайтесь провокации. Если Вы не потеряете решительности в действиях и блеснете деловой хваткой, вероятно, достигнете хороших результатов и всеобщего признания. Возможно, что известие, которое Вы сегодня получите, заставит обратиться Вас за помощью к друзьям.

Близнецы. День тяжелый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Отношения с партнерами, друзьями и близкими людьми будут проверяться на устойчивость. Лучше отказаться от новых проектов и заключения договоров – новые идеи и предложения могут повлечь за собой финансовые потери.

Рак. Жизненный потенциал на высоком уровне. Хороший день для физических упражнений, начала нового дела, строительства, ремонта. Успешны торговая деятельность, коммерческие сделки, так что если Вы решили сделать крупную покупку, делайте ее сегодня. Во второй половине дня вероятны спад в настроении, легкая депрессия. Но не следует уходить в себя.

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Лев. День благоприятный для активного отдыха. Вашим близким необходимо внимание и нежность. Во второй половине дня вероятны приход гостей или известие, которое осложнит, взаимоотношения в вашей семье. От Вас потребуется сила убеждения, красноречие и уверенность в своей правоте.

Дева. Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми или критические замечания со стороны руководства. Следует рассчитывать на то, что ваше обаяние и коммуникабельность помогут разрешить возникшие противоречия. Во второй половине дня не исключено ухудшение самочувствия.

Весы. Благоприятный день, несущий спокойствие, обретение новых источников заработка, душевное равновесие. Не исключено, что Вам удастся расширить перспективы деятельности, открыть для себя иные источники заработка. Поспешность и неверное суждение могут помешать осуществлению замыслов. Опасайтесь сплетен, чужих советов, клеветы завистников.

Скорпион. День отмечен гармонией, получением космической энергии, справедливостью. Благоприятный день для устройства быта, обращения в органы власти, к начальству. Личное обаяние и упорство помогут Вам достичь высоких результатов. Покровительство Венеры благоприятно скажется на личной жизни. Не исключено, что Вы встретитесь со старыми знакомыми.

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Стрелец. День благоприятный для кратковременных поездок и деловых встреч. В общении с деловыми партнерами следует правильно выбрать момент, чтобы расставить необходимые акценты. Займитесь планированием своей деятельности, в результате которой вероятно улучшение социального положения.

Козерог. День обещает быть насыщенным интересными событиями в личной жизни женщин-Козерогов. Ваши достоинства и качества отметят и оценят поклонники. Сексуальные контакты и любовные отношения принесут радость, уверенность в собственных силах и взаимное удовлетворение. Не исключено, что интересы детей или близких родственников потребуют от Вас повышенного внимания и личного участия.

Водолей. Критический день. Новые знакомства нежелательны. Вероятны негативное влияние или ложный совет, который может привести к финансовым потерям или отрицательно сказаться на личной жизни.Будьте сегодня начеку.

Рыбы. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. В этот день появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки в личной жизни. Профессиональная деятельность потребует нового взгляда на привычные обязанности, необычных решений.

Астролог: Вальдемар Небоходцев