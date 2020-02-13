Музей приглашает на «секретную» экскурсию

Амурский краеведческий музей обновил экскурсию по фондам в рамках проекта «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Она пройдет 14 февраля в 18 часов.

Кроме богатой нумизматической коллекции, старинных карт и нарядов, посетителям покажут редко экспонирующийся костюм шамана. Он принадлежал роду Ростоловых и был передан в 30-е годы Джелтулакским райисполкомом. На нем нашиты кожаные и металлические фигурки животных и другие элементы.

Самым удивительным экспонатом из нумизматической коллекции является «сестрорецкий» рубль, его вес — 930 граммов. Он в числе других 2 000 монет принадлежал Владимиру Ивановичу Федорову, инженеру-механику управления водных путей Амурского бассейна. После его смерти монеты поступили в фонды музея.

«Этот рубль, по сути, в обращении и не был, — поясняет хранитель Владимир Абеленцев. — История «сестрорецких» рублей начинается во времена правления Екатерины II, когда она надумала осуществить выпуск бумажных ассигнаций. Для их реального обеспечения было принято решение выпустить медные монеты. Её вес соответствовал реальной цене металла по «курсу» рубля. Выходило, что в 1770 году вес рубля должен был составлять 880 граммам. За три года он перевалил за килограмм!»

Впрочем, идея оказалась неудачной. Дело, порученное Сестрорецкому монетному двору, оказалось нерентабельным. Станки то и дело ломались, да и сами деньги были неудобными в обращении. В 1778 году их чеканка была остановлена. Рубль тогда был большими деньгами, и чтобы рассчитаться, монету иногда рубили топором. Оттого и «рубль». До нас дошло мало цельных экземпляров. Поэтому немногие могут похвастаться тем, что держали в своих руках настоящий «сестрорецкий» рубль. Подробнее об экскурсии — в блоге Культпросвет.

Записаться на экскурсию можно по телефону 77-34-14, стоимость — 200 рублей.