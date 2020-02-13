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13февраля
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сегодня, 21:29 2

Покупка контрольного пакета акций Сбербанка одобрена правительством России

Покупка контрольного пакета акций Сбербанка одобрена правительством России
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке кабмином контрольного пакета Сбербанка у ЦБ. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

На заседании в четверг обсуждались поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, подготовленные Минфином для реализации послания президента Федеральному собранию. Законопроект о сделке по Сбербанку входит в общий пакет. Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке обещают направить в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании, сообщает РИА Новости.

Силуанов напомнил, что акции купят поэтапно по рыночной стоимости на средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Стоимость покупки составит около 2,5 триллиона рублей. Источник «Известий» рассказывал, что средства будут использованы для погашения расходов ЦБ на санацию и субординированных облигаций Сбербанка и ВЭБа. Оставшиеся деньги направят в бюджет.

Источники Reuters сообщали, что первый этап выкупа акций начнется в апреле. По данным регулятора, сама продажа будет произведена несколькими лотами.

О том, что Центробанк выйдет из капитала Сбербанка официально стало известно 11 февраля, хотя идею озвучивали ранее. В законопроекте указано, что совмещение роли акционера, регулятора и надзорного органа может провоцировать конфликт интересов, а продажа акций снимает эту проблему. Глава правительства Михаил Мишустин на встрече с главой кредитного учреждения Германом Грефом выразил надежду, что в новых условиях Сбербанк станет еще удобнее для вкладчиков-россиян.

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#российская власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    всю кубышку под хвост

  • Картина маслом

    Картина маслом
    1 час назад

    Власть всласть.

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