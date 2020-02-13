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13февраля
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На космодроме Восточный начала работать метрологическая база

На космодроме Восточный начала работать метрологическая база

На космодроме Восточный начала функционировать метрологическая база. Поверку приборов здесь осуществляют собственными силами.

Для этого в филиале АО «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» – создана метрологическая служба, укомплектован штат необходимых специалистов, установлено необходимое оборудование, а также построен комплекс зданий: трехэтажный корпус, гараж на 5 спецавтомобилей и склад.

Всего на Восточном более 15 тысяч средств измерений, подлежащих поверке. Уже сейчас аккредитованы четыре лаборатории: лаборатория измерений температуры, лаборатория измерений силы, лаборатория измерений давления, лаборатория измерений электротехнических и магнитных величин. В них пройдут поверку более трех с половиной тысяч приборов.

Работа базы будет развернута в три этапа (первый уже завершен). В рамках второго этапа в 2021 году запланирована аккредитация еще трех лабораторий. После того как все лаборатории метрологической базы начнут свою работу, ее специалисты смогут осуществлять поверку нескольких десятков видов средств измерений по целому ряду параметров: сила, температура, давление, линейно-угловая, радиотехническая, электрическая и магнитная величины, объемный расход и количество жидкости, объем жидкости, масса, содержание компонентов в газовых средах, влажность газов, метеорологические измерения, оптические и оптико-физические измерения.

Наличие собственной метрологической базы позволит существенно сократить расходы и сроки на поверку приборов, исключить затраты на логистику и командировочные расходы работников, а также исключит риски поломок средств измерений при их транспортировке, сообщается на сайте ЦЭНКИ.

Фото: russian.space

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#космодром

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