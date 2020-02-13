Бывшего директора госучреждения в Приамурье подозревают в растрате 2,5 миллиона рублей

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В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ФГБУ «Управление "Амурмелиоводхоз"». Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате на сумму более 2,5 миллиона рублей.

Установлено, что с конца января 2015 года по ноябрь 2017 года директор учреждения из корыстной заинтересованности подписал акты приемки невыполненных работ по государственному контракту, заключенному с ООО «Амурмелиорация», на реконструкцию ракитной осушительной системы Ивановского района.

В результате на счет ООО «Амурмелиорация» в качестве оплаты за работы, предусмотренные контрактом, из федерального бюджета необоснованно перечислили более 2,5 миллиона рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в настоящее время по уголовному делу осуществляется предварительное расследование. Его ход находится на контроле ведомства. Оперативное сопровождение по делу осуществляет УФСБ России по региону.

Следственное управление СКР по Амурской области пишет, что подозреваемый задержан, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ведомство уточняет, что ранее было возбуждено уголовное дело в отношении действующего руководителя ФГБУ «Управление "Амурмелиоводхоз"». Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере – более 1,3 миллиона рублей, он заключен под стражу.