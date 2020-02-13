Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13февраля
Предыдущая новость
сегодня, 20:22 0

Бывшего директора госучреждения в Приамурье подозревают в растрате 2,5 миллиона рублей

Бывшего директора госучреждения в Приамурье подозревают в растрате 2,5 миллиона рублей
Фото: Амур.инфо

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ФГБУ «Управление "Амурмелиоводхоз"». Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате на сумму более 2,5 миллиона рублей.

Установлено, что с конца января 2015 года по ноябрь 2017 года директор учреждения из корыстной заинтересованности подписал акты приемки невыполненных работ по государственному контракту, заключенному с ООО «Амурмелиорация», на реконструкцию ракитной осушительной системы Ивановского района.

В результате на счет ООО «Амурмелиорация» в качестве оплаты за работы, предусмотренные контрактом, из федерального бюджета необоснованно перечислили более 2,5 миллиона рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в настоящее время по уголовному делу осуществляется предварительное расследование. Его ход находится на контроле ведомства. Оперативное сопровождение по делу осуществляет УФСБ России по региону.

Следственное управление СКР по Амурской области пишет, что подозреваемый задержан, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ведомство уточняет, что ранее было возбуждено уголовное дело в отношении действующего руководителя ФГБУ «Управление "Амурмелиоводхоз"». Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере – более 1,3 миллиона рублей, он заключен под стражу.

Просмотров всего: 50

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В амурском заказнике обнаружили павших кабанов (видео)
Происшествия

В Приамурье после смерти полицейского возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства»
Происшествия

В Благовещенске мужчина вывез холодильник из чужой квартиры и продал
Происшествия 8

Благовещенские бизнесмены используют черную магию против конкурентов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь