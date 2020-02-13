В Приамурье организовали налеты беспилотников для проверки военных

Дежурные расчеты радиоэлектронной борьбы Амурского объединения Восточного военного округа, заступившие с начала года на круглосуточную охрану военных объектов, прошли проверку боеготовности «атакой» беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Всего в ходе проверок было организованно около 20 воздушных налетов на объекты в Амурской области и Еврейской автономии. Часть из них проводились одновременно несколькими БЛА с разных сторон. Для комплексной оценки возможностей нового подхода к охране воздушного пространства использовались беспилотники военного назначения и несколько модификаций дронов промышленного производства.

По результатам проверок все воздушные атаки были своевременно выявлены и упреждены расчетами РЭБ станций комплекса «Борисоглебск-2».

В ходе условных атак использовался анализ тактики применения беспилотников террористами в Сирийской Арабской Республике, пишет пресс-служба Восточного военного округа.