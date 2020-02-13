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13февраля
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сегодня, 18:59 1

В амурском заказнике обнаружили павших кабанов (видео)

В амурском заказнике обнаружили павших кабанов (видео)
Фото: кадр видео

9 февраля в заказнике «Ганукан» Архаринского района Амурской области в двух местах обнаружили павших кабанов. При беглом осмотре удалось найти девять особей. На следующий день специалисты взяли пробы на анализ и приняли карантинные меры. Все найденные трупы собрали и сожгли.

11 и 12 февраля была обследована южная граница Лебединского лесничества, а также сама территория лесничества. «К сожалению, павшие кабаны были обнаружены как на самой ООПТ, так и на ее границе. На эти точки ветеринарная служба также выехала оперативно для проведения всех необходимых мероприятий. Усугубляет ситуацию то, что большинство трупов сильно объедены падальщиками, что увеличивает вероятность распространения инфекции», – сказано в сообщении на сайте Хинганского государственного заповедника.

На сегодняшний день наиболее вероятная причина падежа диких кабанов – африканская чума свиней. «Для того чтобы остановить распространение вируса и минимизировать потери среди диких кабанов, а также не допустить заражения домашних свиней, необходимо как можно скорее выявить все очаги и провести необходимые карантинные мероприятия. Инспекторы Лебединского лесничества заповедника активно включились в эту работу. Они не только осуществляют мониторинг территории, но и участвуют в уничтожении мертвых животных», – сообщается на сайте Хинганского заповедника.

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#животные #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    24 минуты назад

    Не помогла кабанам особо охраняемая от охотников территория.

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