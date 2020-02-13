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13февраля
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сегодня, 18:20 0

В Приамурье после смерти полицейского возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства»

В Приамурье после смерти полицейского возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства»
Фото: Амур.инфо

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту смерти сотрудника полиции. Трагедия произошла в Райчихинске. 12 февраля было обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.

«12 февраля 2020 года в квартире одного из домов города Райчихинска Амурской области обнаружено тело 26-летнего сотрудника полиции, который свел счеты с жизнью», – сообщает следственное управление СКР по региону.

Для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ (доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего). В рамках дела будут назначены и проведены необходимые экспертизы.

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#происшествия #Райчихинск

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