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13февраля
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Василий Орлов: «Амурские дикоросы могут заинтересовать японский рынок»

Василий Орлов: «Амурские дикоросы могут заинтересовать японский рынок»
Фото: amurobl.ru

В правительстве Амурской области подвели итоги сотрудничества с Японией в 2019 году. Были намечены планы на 2020 год.

Первый заместитель министра экономического развития и внешнеэкономических связей региона Екатерина Киреева отметила, что наметилась положительная динамика роста товарооборота, он увеличился в 1,9 раза. В 2,4 раза возрос экспорт амурских товаров в Японию, среди поставляемых – продукты питания и корм для скота. Японские бизнесмены проявляют и активный интерес к лесной отрасли. Иностранные предприниматели готовы организовать совместное экспортоориентированное производство.

В 2019 году состоялось две бизнес-миссии. В ноябре в Токио прошла презентация инвестиционных возможностей Амурской области.

Всего за 2019 год проведено более 50 мероприятий различного характера. В нынешнем году планируется расширить сферу сотрудничества. Прорабатывается вопрос спортивного и культурного обмена, налаживание побратимских связей, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

2020-2021 годы – годы межрегиональных и побратимских обменов между Россией и Японией. В этой связи регион планирует строить свою работу с японскими партнерами. Кроме того, вновь начал работу совет губернаторов России и Японии.

«Это та площадка, которая позволит ближе познакомить префектуры Японии с возможностями нашей области», – отметила Екатерина Киреева.

Как рассказал директор агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов, уже ведется подготовка к участию амурских предпринимателей в двух международных выставках. В марте состоится 46-я международная выставка продуктов питания и напитков в АТР «FOODEX Japan 2020», в конце апреля – 25-я международная выставка пищевых ингредиентов и добавок IFIA Japan 2020.

Помимо этого амурские компании планируют принять участие в ТокyoInternationalArtFair 2020, HealthIngredientsJapan. Очередная бизнес-миссия в Японию запланирована на декабрь 2020 года, несколько компаний уже проявили заинтересованность в том, чтобы примкнуть к делегации.

Традиционно вниманием пользуется амурский мед. Губернатор области также поручил проработать вопрос создания экспортоориентированного производства продукции из дикоросов.

«Сбор и переработка дикоросов в последнее время звучит достаточно часто. На севере области люди традиционно собирают ягоды и грибы. Нам нужно наладить кооперацию и переработку. Экологические продукты питания – современный тренд в мире, в том числе и Японии. Главам уже поставлена задача собрать информацию, какие объемы дикоросов и в какое время могут быть собраны. В дальнейшем можно будет рассмотреть варианты поддержки предприятий по переработке дикоросов», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Свои возможности о производимой экологически чистой продукции губернатор поручил агентству Амурской области по привлечению инвестиций представить в виде презентации на очередной международной выставке в Японии», – сказано в сообщении властей региона.

Решено развивать связи в области культуры и спорта. Это могут быть гастрольные поездки амурских ведущих коллективов и участие в соревнованиях амурских спортсменов. Остается в планах на этот год и открытие в Амурской области центра японской культуры.

За значительный вклад в организацию и проведение презентации Амурской области в Токио Василий Орлов вручил благодарственное письмо председателю Общественного центра российско-японского сотрудничества Марине Синельниковой.

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#губернатор

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Комментарии
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  • grod

    grod
    1 час назад

    Япония производит высокотехнологичную продукцию, а РФ ДИКОРОСЫ....это как торговля с попуасами....только попуасы это те кто будут собирать и продавать дикоросы....обидно и стыдно...

  • Японамать

    Японамать
    58 минут назад

    Василий хотя бы раз в Японии был? А на севере области?

    Какие ягоды? За грибы промолчим.

    Чет про письмо архимандриту из Монаха вспомнилось )))

  • Володя.А

    Володя.А
    55 минут назад

    Не заинтересуют

  • Картина маслом

    Картина маслом
    50 минут назад

    На севере области выжигаются поля, леса, луга, ягоду собрать какую нет никакой гарантии, плюс потопы происходят. Главное М. Синельниковой вручили награду, ничего еще нет, в том числе экономической пользы для области, а награда есть!

  • physic1

    physic1
    47 минут назад

    Лет 25 назад можно было еще за деревню выехать недалеко и голубицы нарвать. Сейчас ВЫГОРЕЛО ВСЕ вокруг. Рвет кто-то ее. но такого изобилия нет.

  • physic1

    physic1
    45 минут назад

    Папоротник японцы шибко любили еще во времена СССР. Шмотки везли ДЕФИЦИТНЫЕ!!!!

  • oenesterov

    oenesterov
    33 минуты назад

    Картина маслом

    На севере области выжигаются поля, леса, луга, ягоду собрать какую нет никакой гарантии, плюс потопы происходят.



    Боже мой, какой же бред!

  • гусеница

    гусеница
    18 минут назад

    Ну всё, теперь все грибы и ягоды за кардон за три копейки, а своим, что останется - по рублю. С уважением

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    14 минут назад

    Что ещё хочет продать "инвесторам"?

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