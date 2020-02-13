Василий Орлов: «Амурские дикоросы могут заинтересовать японский рынок»

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В правительстве Амурской области подвели итоги сотрудничества с Японией в 2019 году. Были намечены планы на 2020 год.

Первый заместитель министра экономического развития и внешнеэкономических связей региона Екатерина Киреева отметила, что наметилась положительная динамика роста товарооборота, он увеличился в 1,9 раза. В 2,4 раза возрос экспорт амурских товаров в Японию, среди поставляемых – продукты питания и корм для скота. Японские бизнесмены проявляют и активный интерес к лесной отрасли. Иностранные предприниматели готовы организовать совместное экспортоориентированное производство.

В 2019 году состоялось две бизнес-миссии. В ноябре в Токио прошла презентация инвестиционных возможностей Амурской области.

Всего за 2019 год проведено более 50 мероприятий различного характера. В нынешнем году планируется расширить сферу сотрудничества. Прорабатывается вопрос спортивного и культурного обмена, налаживание побратимских связей, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

2020-2021 годы – годы межрегиональных и побратимских обменов между Россией и Японией. В этой связи регион планирует строить свою работу с японскими партнерами. Кроме того, вновь начал работу совет губернаторов России и Японии.

«Это та площадка, которая позволит ближе познакомить префектуры Японии с возможностями нашей области», – отметила Екатерина Киреева.

Как рассказал директор агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов, уже ведется подготовка к участию амурских предпринимателей в двух международных выставках. В марте состоится 46-я международная выставка продуктов питания и напитков в АТР «FOODEX Japan 2020», в конце апреля – 25-я международная выставка пищевых ингредиентов и добавок IFIA Japan 2020.

Помимо этого амурские компании планируют принять участие в ТокyoInternationalArtFair 2020, HealthIngredientsJapan. Очередная бизнес-миссия в Японию запланирована на декабрь 2020 года, несколько компаний уже проявили заинтересованность в том, чтобы примкнуть к делегации.

Традиционно вниманием пользуется амурский мед. Губернатор области также поручил проработать вопрос создания экспортоориентированного производства продукции из дикоросов.

«Сбор и переработка дикоросов в последнее время звучит достаточно часто. На севере области люди традиционно собирают ягоды и грибы. Нам нужно наладить кооперацию и переработку. Экологические продукты питания – современный тренд в мире, в том числе и Японии. Главам уже поставлена задача собрать информацию, какие объемы дикоросов и в какое время могут быть собраны. В дальнейшем можно будет рассмотреть варианты поддержки предприятий по переработке дикоросов», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Свои возможности о производимой экологически чистой продукции губернатор поручил агентству Амурской области по привлечению инвестиций представить в виде презентации на очередной международной выставке в Японии», – сказано в сообщении властей региона.

Решено развивать связи в области культуры и спорта. Это могут быть гастрольные поездки амурских ведущих коллективов и участие в соревнованиях амурских спортсменов. Остается в планах на этот год и открытие в Амурской области центра японской культуры.

За значительный вклад в организацию и проведение презентации Амурской области в Токио Василий Орлов вручил благодарственное письмо председателю Общественного центра российско-японского сотрудничества Марине Синельниковой.