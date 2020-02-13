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сегодня, 17:59 5

Амурчане без официальной работы могут сами формировать свою пенсию

Амурчане без официальной работы могут сами формировать свою пенсию
Фото: www.onlinetambov.ru/

Официально не трудоустроенные граждане могут формировать будущую пенсию. Это внештатные работники, с которыми не заключены трудовые договоры, и молодые мамы с детьми. Взносы в ПФР они могут уплачивать самостоятельно.

По информации амурского отделения Пенсионного фонда, не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) потребуется накопить за свою трудовую жизнь тем, кто соберется на пенсию после 2025 года. В 2020 году минимум составляет 11 лет стажа и 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Количество коэффициентов формируется из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем на формирование пенсии. Вольнонаемные работники, как правило, трудятся без заключения трудового договора и, соответственно, взносы в социальные фонды за них не производятся. Это же касается и домохозяек, которые занимаются воспитанием детей, работой по дому, но официально не трудоустроены.

Стаж и ИПК у этой категории граждан не формируются, право на назначение страховой пенсии они теряют. В случае отсутствия необходимого стажа и суммы пенсионных коэффициентов, может быть назначена социальная пенсия. Возраст, дающий право на ее установление, превышает на 5 лет общеустановленный возраст для страховой пенсии и составляет для мужчин 70 лет, для женщин – 65 лет.

Чтобы этого избежать, официально неустроенные работники имеют право перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд самостоятельно. Для этого нужно обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР и зарегистрироваться как страхователь, добровольно вступивший в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Уплачивать взносы можно и за другое лицо, которое в данный момент официально не трудоустроено и за него не отчисляются страховые взносы в рамках обязательного пенсионного страхования. Например, муж может платить страховые взносы за свою супругу-домохозяйку в счет её будущей пенсии.

Годовой платеж в ПФР рассчитывается, исходя из одного МРОТ. Минимальный платеж составляет 32 023,20 рубля и позволит заработать за год 1,127 ИПК. Максимальный — не более 256 185,60 рубля, что позволит заработать 9,013 ИПК. Взнос можно перечислить как единым платежом, так и разбить – помесячно, поквартально. Внести платеж нужно в срок до 31 декабря.

Важно, что, в отличие от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятого населения, категория физических лиц, уплачивающих взносы за себя самостоятельно, все платежи осуществляют напрямую в Пенсионный фонд, а не налоговую инспекцию. Периоды уплаты добровольных страховых взносов засчитываются в страховой стаж, но он не может составлять более половины стажа, требуемого для назначения пенсии.

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#жизнь

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Комментарии
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  • LT

    LT
    1 час назад



    Амурчане, у которых нет официальной работы, могу сами формировать свою пенсию



    уже шнурки гладят

  • LT

    LT
    1 час назад

    надо как в сингапуре завести каждому накопительный пенсионный счет, куда и перечислять взносы.

    пфр распустить,их имущество распродать, вырученные деньги раздать бедным.

  • ay

    ay
    1 час назад

    LT

    надо как в сингапуре завести каждому накопительный пенсионный счет, куда и перечислять взносы.

    пфр распустить,их имущество распродать, вырученные деньги раздать бедным.



    Как в Сингапуре не получится. Идти по пути Ли Куан Ю желающих нет. Зачем подражать какому-то азиату? У нас свой путь! Вернее Путь. Предначертанный. Своя Гордость. Своё Величие. И своя Сила. Это если обслушаться Киселя (по молодости гнившего на тухлом Западе).

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    LT

    надо как в сингапуре завести каждому накопительный пенсионный счет, куда и перечислять взносы.

    пфр распустить,их имущество распродать, вырученные деньги раздать бедным.



    пока , с точностью до наоборот (((

  • Володя.А

    Володя.А
    35 минут назад

    По социальной пенсией будут больше получать, чем по страховой

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