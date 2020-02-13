В Благовещенске мужчина вывез холодильник из чужой квартиры и продал

В Амурской области полицейские задержали мужчину, причастного к кражам бытовой техники. В частности, его подозревают в хищении холодильника из квартиры знакомой.

В январе в полицию поступило сообщение от жительницы Благовещенска. Женщина рассказала стражам порядка, что из ее квартиры похищен холодильник стоимостью 27 000 рублей. Полицейские установили, что к хищению может быть причастен знакомый женщины – ранее судимый местный житель 1995 года рождения.

Как выяснилось, мужчина находился в гостях у знакомой. В то время когда женщины не было дома, злоумышленник воспользовался услугами компании по осуществлению грузоперевозок и вывез холодильник из квартиры. Похищенное успел продать, а деньги – потратить.

Оперативники уголовного розыска задержали гражданина и доставили в отдел полиции. Во время проверки на причастность к другим противоправным действиям выяснилось, что мужчина совершил еще одну кражу. Потерпевшей, как и в первом случае, оказалась женщина. Нанятые подозреваемым грузчики вывезли из квартиры бытовую технику.

Полицейские установили его местонахождение, изъяли и вернули похищенный холодильник владелице. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.