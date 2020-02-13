Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:37 3

Активисты обнаружили завышенные цены на некоторые лекарства и маски в аптеках Приамурья

Активисты обнаружили завышенные цены на некоторые лекарства и маски в аптеках Приамурья
Фото: smolnarod.ru/

Участники региональной команды «Молодежка ОНФ» проверили цены на противовирусные препараты и маски в аптеках Приамурья. Мероприятия прошли с 8 по 11 февраля в рамках всероссийского мониторинга. Результаты исследования молодые общественники передали в областное УФАС.

Рейды проводились в Благовещенске, Свободном Зее и Завитинске. Члены «Молодежки» изучали уровень цен на наиболее распространенные среди населения препараты, такие как «Тамифлю», «Арбидол», «Ингавирин», «Кагоцел», «Амиксин» и «Ацикловир», разговаривали с работниками, проводили опрос покупателей.

«По данным наших исследований, стоимость одной маски в амурских аптеках составляет от 8 до 13 рублей, хотя средняя ее стоимость 1,5 рубля. При этом в трех точках продажи, расположенных в Завитинске, на момент обследования масок не оказалось вообще. Цены на лекарства также отличаются от средних в большую сторону. В некоторых аптечных пунктах стоимость препаратов завышена почти в пять раз. Это касается, в частности, "Ацикловира". Разброс цен на другие противовирусные средства варьируется от нескольких рублей до 300. Также есть препараты, которые в наших аптеках можно купить по цене ниже обычного прайса. Это "Кагоцел" и "Арбидол"», – рассказала участница региональной команды «Молодежка ОНФ» Виктория Бондарева.

Все собранные данные общественники передали в УФАС по Амурской области для дальнейшего изучения и принятия соответствующих мер в случае необходимости.

Просмотров всего: 298

#здоровье #цены

распечатать


Происшествия 8

В Благовещенске проведут проверку в связи со смертью пациента
Общество 3

ВОЗ: в Китае отмечают снижение количества заболевших коронавирусом
Общество 17

Благовещенцы возмущаются, что медосмотры иностранных рабочих проходят рядом с гимназией (видео)
Общество

Более 200 амурчан посетили онкодиспансер в день открытых дверей
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    УФАС служит только власть имущим - убирать конкурентов. Для народа они работать не будут. Даже если что-то и обнаружат, то "не имеют рычагов"...

  • Дукла

    Дукла
    3 минуты назад

    посмотрите цены в Амурфармации-унитарное предприятие ,а цены дерёт несусветно

  • Oldlord

    Oldlord
    1 минута назад

    Дукла

    посмотрите цены в Амурфармации-унитарное предприятие ,а цены дерёт несусветно



    Кстати, да, соглашусь!

    Самые высокие цены на медикаменты именно у них!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь