Активисты обнаружили завышенные цены на некоторые лекарства и маски в аптеках Приамурья

Участники региональной команды «Молодежка ОНФ» проверили цены на противовирусные препараты и маски в аптеках Приамурья. Мероприятия прошли с 8 по 11 февраля в рамках всероссийского мониторинга. Результаты исследования молодые общественники передали в областное УФАС.

Рейды проводились в Благовещенске, Свободном Зее и Завитинске. Члены «Молодежки» изучали уровень цен на наиболее распространенные среди населения препараты, такие как «Тамифлю», «Арбидол», «Ингавирин», «Кагоцел», «Амиксин» и «Ацикловир», разговаривали с работниками, проводили опрос покупателей.

«По данным наших исследований, стоимость одной маски в амурских аптеках составляет от 8 до 13 рублей, хотя средняя ее стоимость 1,5 рубля. При этом в трех точках продажи, расположенных в Завитинске, на момент обследования масок не оказалось вообще. Цены на лекарства также отличаются от средних в большую сторону. В некоторых аптечных пунктах стоимость препаратов завышена почти в пять раз. Это касается, в частности, "Ацикловира". Разброс цен на другие противовирусные средства варьируется от нескольких рублей до 300. Также есть препараты, которые в наших аптеках можно купить по цене ниже обычного прайса. Это "Кагоцел" и "Арбидол"», – рассказала участница региональной команды «Молодежка ОНФ» Виктория Бондарева.

Все собранные данные общественники передали в УФАС по Амурской области для дальнейшего изучения и принятия соответствующих мер в случае необходимости.