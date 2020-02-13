Амурские экстремалы отметят 23 февраля, поднявшись на потухший вулкан

Фото: Туристско-информационный центр Амурской области

22 февраля на гору Лукинда в Тындинском районе отправится экспедиция, в которой примут участие представители общественных туристических организаций, федерации мультиспорта «Амурбайк», спасательного отряда гражданской авиации. Группа из шести человек совершит восхождение в честь Дня защитника Отечества.

Экстремалам предстоит пройти больше 80 километров по снежной тайге вдоль замерзших горных рек.

«У нас есть традиция – каждый год 23 февраля покорять вершину более полутора тысяч метров. В копилке – хребет Джагды (Зейский район), горы Чильчи и Атычан (Тындинский район), хребет Эзоп (Селемджинский район) и другие. На этот раз мы выбрали Лукинду. Есть информация, что это потухший вулкан. Если смотреть сверху, видно, что гора действительно стоит особняком, а на вершине можно разглядеть нечто похожее на кратер. Наша задача найти подтверждение этой истории, разведать новый туристический маршрут, составить его описание», – рассказал участник экспедиции, представитель общественной организации «Федерация мультиспорта "Амурбайк"» Роман Шабанов.

Информации о северной вершине в открытых источниках практически нет. В переводе с эвенкийского «Лукинда» означает «место, где растет дикий лук», или «наконечник стрелы». Внешне гора действительно имеет заостренные очертания. Самая высокая точка – 1 571 метр. Известно, что в этих местах эвенки охотились на соболя. Пушистый хищник приходил в Амурскую область из Якутии и массово селился на этой территории.

Путь до вершины займет несколько дней. На машинах путешественники доберутся до Тынды, оттуда до поселка Усть-Уркима Тындинского района. Следующая остановка – прииск золотодобытчиков, от которого вездеходом группу доставят к отрогам горы. Еще около 80 километров придется идти пешком по устланной снегом непроходимой тайге.

«Ночевать мы будем в палатках. С собой берем небольшую железную печь, она помещается в рюкзаке, снегоступы, навигатор, сухпаек. Мы привыкли ходить в разные температуры и в минус пятнадцать, и в минус сорок два, самое главное – правильно одеться. После спуска обязательно завариваем какао и пьем коктейль из лимонника, это придает силы, бодрит. Составить маршрут всегда помогают местные жители, администрация, за что мы им очень благодарны», – отмечает Роман.

Подготовка к экспедиции заняла два месяца. Тындинский район уже не раз привлекал внимание любителей горных походов. Кроме суровых красивых пейзажей, территория богата историей. Здесь издавна жили эвенки. Разные племена использовали горы как опознавательный знак в местах, где встречались друг с другом для меновой торговли, сообщает туристско-информационный центр Амурской области..