В Чигирях топит частные участки горячей водой (фото, видео)

В селе Чигири Благовещенского района затопило три земельных участка с частными домами. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщил Евгений Лях, один из пострадавших. С его слов, во дворы сельчан через дренажную систему, которую обустроил застройщик ближайшего микрорайона, заходит ручей.

Подтапливать участки домов № 17, 19, 21 на улице Полевой начало еще с 3 декабря прошлого года. «Застройщик микрорайона "Южный" провел тепловой коллектор. Потом на улице Высокой они расширяли дренажную канаву, рыли ее экскаватором. И, видимо, когда экскаватор работал, дренажную систему этих коллекторов он нарушил. Задели и ручей. Раньше он шел по природным своим направлениям, никого не беспокоил, а теперь вода начала наполнять коллектор. И все бы ничего, эта вода по коллектору уходила бы по дренажу по канаве на улице Высокой, но, так как дренаж нарушен, колодцы стали переполняться, и вода пошла на наши участки. Прямо с улицы Лесной стала вода уходить на улицу Полевую, целый квартал затопило», – рассказал амурчанин.

После жалоб сельчан для решения проблемы на место выезжала комиссия из представителей администрации сельсовета и района, депутатской группы, прокуратуры и застройщика, добавляет он. Водоотведение восстановили только к концу декабря. Все это время, почти месяц, участки подтапливало, сетует Евгений Анатольевич.

«Специалисты выяснили, в чем проблема, при нас ее озвучили. А выяснилось, что ручей заходит в коллектор, нагревается, переполняет колодцы, и по дренажной системе вода сбрасывается на наш участок. Прокуратура вынесла решение возложить обязанности по устранению проблемы на сельский совет. Они эту канаву ото льда чистили, чтобы вода не наполнялась и на дорогу не выходила. Но пару дней назад проблема опять дала о себе знать. Видимо, опять дренаж повредили, вода стала уходить не по той канаве на улице Высокой, а опять пошла по улице Лесной по дренажной системе, которая рассчитана только на летний период, и стало затапливать наши дома. Все участки, все фундаменты в воде стоят, вода замерзает и рвет фундамент. Деревья затопило. Представляете, все эти лесопосадки, сосны, они же выгниют», – рассказывает мужчина.

Как пояснили Амур.инфо в администрацией Благовещенского района, компания-застройщик ООО «Фаворит-Сервис» нарушила правила землепользования: расположила систему водоотведения за границей земельного участка, находящегося в собственности застройщика. Это и повлекло за собой подтопление домовладений по улице Полевой.

«На сегодняшний день застройщиком приняты меры по откачке вод из теплового коллектора. Углублена траншея для отвода воды из теплового коллектора вдоль улицы Высокой. В ближайшее время администрация Благовещенского района планирует обязать застройщика – ООО "Фаворит-Сервис" – привести систему водоотведения в соответствие с технической документацией и проектом застройки микрорайона», – сообщили в пресс-службе администрации района.