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13февраля
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сегодня, 17:25 0

В Благовещенск прибыли 10 грузовых автомобилей с плодоовощной продукцией из КНР

В Благовещенск прибыли 10 грузовых автомобилей с плодоовощной продукцией из КНР
Фото: pixabay.com

В среду, 12 февраля, по грузовому понтонному мосту в Благовещенск из Хэйхэ 10 машин завезли скоропортящуюся плодоовощную продукцию. 17 машин доставили оборудование для Амурского ГПЗ.

В обратном направлении, из Благовещенска в Хэйхэ, 12 февраля было отправлено 16 транспортных средств с амурской соей и 5 грузовиков – с пиломатериалами. Еще 27 автомобилей с соей отправили через пункты пропуска Поярково – Сюнькэ.

Перевозка скоропортящейся плодоовощной продукции осуществляется только российскими транспортными средствами российскими водителями, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Ежедневные международные грузовые перевозки в ограниченном режиме и с соблюдением всех условий санитарно-эпидемиологического контроля работают в Приамурье с 7 февраля. Движение на грузовом направлении в дальнейшем продолжится в аналогичном режиме.

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#Китай #коронавирус в Китае #транспорт

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