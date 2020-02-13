Благовещенские бизнесмены используют черную магию против конкурентов

Для того чтобы избавиться от конкурентов, некоторые коммерсанты не брезгуют пользоваться колдовством. Злоумышленники подсыпают заговоренные соль, подкладывают иглы, булавки, куклы и свечи.

В столице Амурской области среди предпринимателей в конкурентной борьбе уже несколько лет используются оккультные методы. Последний случай произошел на днях. Об этом корреспонденту Амур.инфо в доверительной беседе сообщил представитель Благовещенской епархии.

«Впервые я столкнулся с коммерческим колдовством, когда меня пригласили освятить один из благовещенских цветочных салонов. Сотрудники торговой точки стали замечать иголки в половике, булавки, какую-то крупу, рассыпанную у входа. Последней каплей стала кукла, начиненная иглами. Коллектив был в панике», — поделился священник Святослав Шевченко.

Одни считают, что подобные действия являются психологической атакой на конкурентов, другие не исключают варианта, что злоумышленники преследуют мистические цели. Священнослужитель решил, что подобное «средневековье» – это единичный случай, пока ему не поступил очередной сигнал.

«Люди просто не понимают, что контакт с инфернальными существами чреваты последствиями. Короче говоря, однажды мне поступила еще одна заявка на освящение торговых павильонов. Пригласить меня руководство решило после просмотра записи камер наблюдения, на которой было видно, как руководитель предприятия-конкурента посыпала в их магазине что-то похожее на соль и при этом бормотала. Через время владельцы компании узнали, что у героини видео обнаружили онкологию».

13 февраля священнику поступил еще один звонок от хозяина продуктового ларька в Благовещенске. И снова повсюду иголки, а ещё жженые черные свечи.