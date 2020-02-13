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13февраля
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сегодня, 17:40 8

Благовещенские бизнесмены используют черную магию против конкурентов

Благовещенские бизнесмены используют черную магию против конкурентов
Фото: pixabay.com

Для того чтобы избавиться от конкурентов, некоторые коммерсанты не брезгуют пользоваться колдовством. Злоумышленники подсыпают заговоренные соль, подкладывают иглы, булавки, куклы и свечи.

В столице Амурской области среди предпринимателей в конкурентной борьбе уже несколько лет используются оккультные методы. Последний случай произошел на днях. Об этом корреспонденту Амур.инфо в доверительной беседе сообщил представитель Благовещенской епархии.

«Впервые я столкнулся с коммерческим колдовством, когда меня пригласили освятить один из благовещенских цветочных салонов. Сотрудники торговой точки стали замечать иголки в половике, булавки, какую-то крупу, рассыпанную у входа. Последней каплей стала кукла, начиненная иглами. Коллектив был в панике», — поделился священник Святослав Шевченко.

Одни считают, что подобные действия являются психологической атакой на конкурентов, другие не исключают варианта, что злоумышленники преследуют мистические цели. Священнослужитель решил, что подобное «средневековье» – это единичный случай, пока ему не поступил очередной сигнал.

«Люди просто не понимают, что контакт с инфернальными существами чреваты последствиями. Короче говоря, однажды мне поступила еще одна заявка на освящение торговых павильонов. Пригласить меня руководство решило после просмотра записи камер наблюдения, на которой было видно, как руководитель предприятия-конкурента посыпала в их магазине что-то похожее на соль и при этом бормотала. Через время владельцы компании узнали, что у героини видео обнаружили онкологию».

13 февраля священнику поступил еще один звонок от хозяина продуктового ларька в Благовещенске. И снова повсюду иголки, а ещё жженые черные свечи.

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#происшествия #религия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Пусть наши попы лучше прочитают про Изгнание торгующих из Храма: «И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречётся; а вы сделали его вертепом разбойников».

    (Мф. 21:12-13)

    А наши церкви превратились из Домов молитвы в торговые точки. Все за деньги!

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Интересно, а Шевченко безвозмездно освящал эти торговые точки?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Кто-то ещё платит за эту чушь? Я сейчас про колдовство, соль, иглы, булавки, куклы, свечи.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    ay

    Кто-то ещё платит за эту чушь? Я сейчас про колдовство, соль, иглы, булавки, куклы, свечи.



    Так то да, но меня больше интересует обряд освящения....

    Описанная ситуация наводит на некоторые размышления.... а что, неплохой бизнес

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Китайская мафия начхает на ваших конкурентов. Фото, видео отчётность. Дорого

  • invv

    invv
    1 час назад

    Все это смахивает на ненавязчивую рекламу услуг РПЦ.

  • домовенок

    домовенок
    31 минута назад

    В любой ситуации незыблемое правило - ищи, кому выгодно

  • nerro

    nerro
    29 минут назад

    ч.магия - средневековье, а освящение - это современные технологии?

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