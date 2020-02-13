Итоги опроса на Амур.инфо: большинство пользователей не пострадали от закрытия границы с Китаем

Всего в голосовании приняли участие 1 069 человек. Из них 771 ответил, что на них по разным причинам закрытие границы не повлияло. Так, 381 участник голосования, или 35,6 % от общего числа проголосовавших выбрал вариант ответа «Нет, я без ущерба для себя могу дождаться открытия границы».

226 человек (21,1%) ответили, что вообще не посещают Китай, и работает пункт пропуска или нет, им все равно. Также все равно и 36 пользователям (3,4 %), которые заявили, что не пользуются китайскими вещами и не покупают китайские продукты. 24 человека (2,2 %) ответили: «Я предпочитаю отдыхать в других странах» и еще 44 человека (4,1 %) заявили, что им даже выгодно закрытие границы.

Из тех, кто выбрал положительные варианты ответа, 80 человек (7,5 %) указали, что заказывают китайские вещи через Интернет, а значит, ждут скорейшего открытия пунктов пропуска. 46 человек (4,3 %) написали, что им важно, работает ли таможня, так как они занимаются поставкой товара из Китая. 35 человек (3,3 %) поделились, что планировали отдых в Китае, и столько же пользователей отметили, что их работа связана с поездками в КНР. 8 пользователей (0,7 %) заявили, что учатся или живут в Китае, и еще 6 человек (0,6 %) указали, что их родственники находятся в КНР.

Нашлись и те, кому оказалось все равно, работает таможня или нет. Таких набралось 126 человек, или 11,8 %. И 22 человека (2,1 %) решили не выбирать не один из предложенных вариантов, вписав свой ответ.

Многие акцентировали внимание на том, что они едят китайские продукты, в том числе овощи и фрукты, цены на которые из-за закрытия границы серьезно взлетели, что сказалось на финансовом благополучии жителей Приамурья.

«Многие люди Амурской области в связи с низкими доходами зависят от недорогих китайских товаров. Моя семья не исключение», – отметила одна из участниц голосования.

«Закрытие границы напрямую затронуло моих родственников, друзей, знакомых», – добавил еще один пользователь.

Были и другие ответы: «Считаю, что закрытие границы выгодно прежде всего экономике России. Пора, наверное, свое производство возрождать. А то, оказывается, даже огурцы уже выращивать разучились»; «Да, я против мракобесия в 21 веке»; «Сейчас рано спрашивать. Через месяца 3-4 многие поймут, что для нас значит Китай»; «Да, я болен! Спасите меня!»; «Насовсем закрыть границу».