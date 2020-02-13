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13февраля
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Благовещенца подозревают в даче взятки полицейскому

Благовещенца подозревают в даче взятки полицейскому
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города. Его подозревают в даче взятки сотруднику полиции.

По данным следствия, 17 января мужчина, находясь в салоне автомобиля, припаркованного в центре Благовещенска, дал взятку полицейскому – 30 тысяч рублей. Предполагалось, что в ответ на это сотрудник совершит незаконные действия: благовещенцу будет возвращена партия контрафактной автосигнализации, изъятая ранее. Эту сигнализацию мужчина незаконно продавал, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.

Как поясняет пресс-служба УМВД России по Амурской области, ранее оперативники обнаружили в автомобиле благовещенца более 30 автомобильных сигнализаций с признаками контрафактности, предназначавшихся, по информации полицейских, для продажи. Они были изъяты. МО МВД России «Благовещенский» начало по данному факту проверку. Желая избежать ответственности, мужчина предложил сотрудникам полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за возврат оборудования.

О склонении к коррупционному преступлению было уведомлено руководство УМВД России по Амурской области. В итоге факт передачи денег был задокументирован, их изъяли, было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства преступления. В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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