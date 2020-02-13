В Благовещенске сначала вырубят деревья, а потом посадят новые

Фото: администрация Благовещенска

В областном центре Приамурья началась подготовка к строительству двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Один появится в микрорайоне, второй – в районе улицы Набережной.

Оба проекта реализует Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома. Инвестору были переданы в аренду земельные участки на основании трехстороннего соглашения о взаимодействии в связи со строительством объектов социально-культурного назначения.

Для строительства ФОКа в районе набережной реки Зея выделен земельный участок площадью 1 гектар. По соседству со спортивным сооружением, согласно плану комплексного развития территории, в будущем планируется разместить детский сад и школу.

Кроме того, отведен участок под рекреационную зону – в этом районе появится новый городской парк. Центром парка может стать выявленный объект культурного наследия – «Левашовская дача», в окрестностях которой растут столетние сосны.

Фото: blagoveshensk.bezformata.com

По информации управления ЖКХ, при расчищении площадки под строительство ценные породы деревьев под вырубку не попадут. В отличие от дикорастущих деревьев, в основном, породы ильм и ива. Всего будет вырублено более таких 100.

Второй физкультурно-оздоровительный комплекс расположится в 408 квартале в районе Новотроицкого шоссе между улицами Институтской и Воронкова. Застройщику выделен участок площадью 4,8 тысячи квадратных метров. При подготовке строительной площадки зеленые насаждения практически не пострадали. Было удалено несколько деревьев породы ясень, сообщает пресс-служба городской администрации.

Оба проекта предусматривают озеленение прилегающей территории с высадкой деревьев и кустарников.

Мэр Благовещенска Валентина Калита подчеркнула, что объем зеленых насаждений, подлежащий вырубке, должен быть компенсирован кратно.

«Безусловно, физкультурно-оздоровительные комплексы нужны нашему городу. Возведение этих объектов позволит значительно расширить возможности для занятий спортом всех жителей. Вместе с тем нельзя допустить утраты зеленых зон. Каждое срубленное дерево должно быть заменено минимум на 2 новых», – отметила Валентина Сергеевна.

Мэр дала поручение в течение недели выбрать районы, где весной будут высажены деревья, а также определить объем посадочного материала. Высадить планируется не менее 400 саженцев и взрослых деревьев.