Жителей Благовещенска просят принять участие в соцопросе о транспорте

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«Опрос направлен на определение транспортного поведения жителей, оценку общего объема передвижений по городу, оценку качества и состояния существующей транспортной инфраструктуры, оценку уровня обслуживания общественным транспортом», – сказано на странице опроса.

Среди вопросов, на которые предлагают ответить горожанам: каким способом они обычно добираются до места работы (учебы), сколько времени это занимает, о ликвидации в 2016 году троллейбусного движения и другие.

Ранее Амур.инфо сообщало, что «Джи динамика» разработает для Благовещенска проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.