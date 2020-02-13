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13февраля
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сегодня, 16:45 3

Жителей Благовещенска просят принять участие в соцопросе о транспорте

Жителей Благовещенска просят принять участие в соцопросе о транспорте
Фото: Амур.инфо

Компания из Санкт-Петербурга «Джи динамика» проводит социологический опрос жителей Благовещенска. Это делается в рамках разработки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Программа разрабатывается по заказу администрации областного центра.

«Опрос направлен на определение транспортного поведения жителей, оценку общего объема передвижений по городу, оценку качества и состояния существующей транспортной инфраструктуры, оценку уровня обслуживания общественным транспортом», – сказано на странице опроса.

Среди вопросов, на которые предлагают ответить горожанам: каким способом они обычно добираются до места работы (учебы), сколько времени это занимает, о ликвидации в 2016 году троллейбусного движения и другие.

Ранее Амур.инфо сообщало, что «Джи динамика» разработает для Благовещенска проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    В области с тремя ГЭС оказалось нерентабельным курсирование троллейбусов.

    Прорыв! Рывок! Без раскачки!

  • ay

    ay
    1 час назад

    прошёл опрос. будет ли толк?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    даёшь "БлагМетро" и "БлагМонорельс" для привлечения турпотока .

    А на работу я на вертолёте добираюсь . Пока ещё без пробок )))

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