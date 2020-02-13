Арбалет, яйца, массажный стол: что дарят россияне друг другу 14 февраля

В преддверии Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, россияне начинают приобретать подарки любимым. Сервис «Яндекс.Маркет» рассказал, какие товары активно покупают пользователи в преддверии самого романтичного праздника.

Так, резко подскочил спрос на подарочные наборы из чая, кофе и сладостей – их на маркетплейсе начали искать в четыре раза чаще. Шоколадные яйца и фигурный шоколад перед праздником покупают на 54 % чаще, шоколадные плитки – на 35 %, конфеты в коробках – на 32 %. Спрос на букеты и цветы в горшках подскочил на 50 % и 30 % соответственно.

Для любимых мужчин девушки присматривают фляги, расчёски для бороды, визитницы, пиджаки, галстуки, а также сувенирные копии пистолетов, ружей, арбалетов и мечей. Среди самых интересных подарков – массажные столы, акустические гитары и игральные карты, сообщает Life.