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Благовещенцев приглашают поддержать бегунов на льду

Благовещенцев приглашают поддержать бегунов на льду

29 февраля на втором Владимирjdском озере состоится масштабный ледовый полумарафон. 150 любителей бега преодолеют дистанцию в 5, 10 и 21 километр. О том, как пройдет предстоящее мероприятие, в программе «Простые вопросы» рассказали руководитель клуба «Бег к мечте» Альбина Попова и член клуба Анна Сун.

«На обычные кроссовки надеваются специальные шипы, и спортсмены становятся более устойчивыми на льду, – рассказывает Альбина Попова. – Это превращает обычную пробежку в немного экстремальную».

Среди участников ледового полумарафона будут и граждане Афганистана, Перу, Анголы, Италии и Беларуси. Каждый участник получит медаль финишера, специальный рюкзак и шапочку для занятий спортом в зимнее время. Призовой фонд составит 100 тысяч рублей.

Организаторы полумарафона приглашают зрителей прийти на мероприятие и поболеть за участников. Начало соревнований в 12:00.

В программе обсудили пользу бега и как правильно нужно заниматься этим видом спорта. «Допустим, приходит в наш клуб человек принять участие в кроссе и думает: «Как я за вами угонюсь?». Мы все бегаем с определенным темпом, разбиваясь на группы. Но в этом случае мы берем новичка и медленнее бежим с ним, чтобы его поддержать и заинтересовать», – говорит Анна Сун.

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#Простые вопросы #спорт

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