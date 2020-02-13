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13февраля
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сегодня, 16:31 0

Амурские школьники штурмуют снежную крепость и проходят испытания

Амурские школьники штурмуют снежную крепость и проходят испытания
Фото: romroo.ucoz.ru/

В Свободненском районе стартовала областная военно-патриотическая смена «Призывники Амура-2020». В этом году в состязаниях участвуют 30 команд – на 5 больше, чем в прошлом. Впервые смена проходит не три, а четыре дня. Завершится она 16 февраля.

Мероприятие проходит в селе Новоивановка Свободненского района. Здесь встретились участники военно-патриотических клубов со всего региона. Около 200 участников в этом году показывают навыки в обращении с оружием, спортивную подготовку, знание истории и творческие способности.

Во время смены курсанты соревнуются в военно-спортивном многоборье, участвуют в деловой игре «Выборы президента смены» и штурмуют снежную крепость.

Прежде чем захватить снежное строение, школьникам пришлось преодолеть ряд испытаний. Ежегодно комплекс препятствий остается практически низменным, за исключением одного-двух заданий. Например, в этом году ходьбу на лыжах заменило катание на надувных ватрушках, также в списке испытаний: бег с препятствиями, метание гранаты, перенос условного раненого на носилках и другие.

Военно-патриотическая профильная смена «Призывники Амура–2020» проводится в рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы. Мероприятие организовано при поддержке министерства образования и науки Амурской области.

«Штурм крепости» – именно с этой игры для военно-патриотических клубов региона началась традиция ежегодно собираться в Новоивановке. 11 лет назад здесь впервые построили снежную крепость для школьного состязания местных ребятишек, а со временем игра объединила курсантов военно-патриотических клубов района, а затем и всего региона.

Военно-патриотическое воспитание школьников – одно из приоритетных направлений в системе дополнительного образования области. В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» в школах и организациях профессионального образования Приамурья действуют 222 добровольческих, волонтерских и «тимуровских» отряда (6,7 тысячи детей), 218 музеев и комнат боевой славы (более 57 тысяч посетителей в течение года), 100 патриотических клубов (2,5 тысячи участников).

Кроме того, в апреле 2017 года в Амурской области сформировано юнармейское движение. Сейчас в него входят более 5 тысяч ребят, сообщает областное правительство.

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#школа

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