В Шотландии на берег вынесло огромный скелет неизвестного существа

В Шотландии ураган «Сиара» вынес на побережье огромный скелет морского существа. Останки были обнаружены на пляже в округе Абердиншир 9 февраля.

Как сообщает РИА Новости, специалисты по морской биологии пока не могут идентифицировать останки. «К сожалению, исходя лишь из одной фотографии, мы можем только сказать, что это кит какого-то вида. Нам нужны снимки с других ракурсов, чтобы установить это точно», – цитируют Дэвида Луссо из Абердинского университета.

На фотографии расположен длинный змеевидный скелет с рогообразными выступами в передней части. В социальных сетях уже разгорелись споры о том, какому животному он принадлежит. Некоторые настаивают на кандидатуре кита или косатки, другие говорят, что речь идет об акуле-лисице, особи которой летом встречаются в водах Британии.

Неопределенность вокруг останков уже вызвала предположения, что находка может быть связана с мифическим чудовищем Несси из озера Лох-Несс, расположенного менее чем в 200 километрах от этого места. «Несси! Она выбралась в море на свою погибель», – предположил один из пользователей Twitter. Другой комментатор предположил, что Несси не смогла адаптироваться к соленой воде.

Первое письменное упоминание о чудовище встречается в рукописи шотландского монаха VI века. Уже в новейшее время Несси – это существо с массивным туловищем и длинной шеей. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.