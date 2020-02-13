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13февраля
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сегодня, 15:47 0

ЧП в Сковородинском районе привело к задержке пассажирских поездов

ЧП в Сковородинском районе привело к задержке пассажирских поездов
Фото: vssut.sledcom.ru

Сход вагонов грузового поезда в Сковородинском районе привел к задержке в движении пассажирских поездов. Ожидается отставание от графика от 15 до 50 минут: поезда № 100 сообщением Москва – Владивосток, поезда № 392 сообщением Чита – Благовещенск и поезда № 99 сообщением Владивосток – Москва.

На месте происшествия продолжаются восстановительные работы. Пока пропуск поездов в обоих направлениях осуществляется по соседнему пути. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Причины случившегося устанавливаются, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» pass.rzd.ru (вкладка «Фактическое движение поездов») и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

По факту ЧП Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, 12 февраля 2020 года в ночное время на перегоне станции "Ерофей Павлович – Сегачама" Забайкальской железной дороги произошел сход с рельсов 7 полувагонов с углем, 2 из них опрокинулись. В результате схода жертв и пострадавших нет. Повреждено около 60 метров железнодорожного полотна, одна опора контактной сети. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказано в сообщении ВССУ на транспорте.

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#происшествия #транспорт

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