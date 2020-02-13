В областном перинатальном центре возникла аварийная ситуация с теплообменником

Фото: Амур.инфо

В Амурском областном перинатальном центре временно отсутствует горячая вода. С жалобами на это в редакцию Амур.инфо неоднократно обращались пациентки медучреждения. В областном минздраве объясняют, что в центре возникла аварийная ситуация с теплообменником.

«В целях нормализации подачи тепла и подогрева воды было принято решение переключиться на резервные теплообменники. На проведение ремонта основного агрегата заключен договор. Работы будут выполнены в течение месяца. Температура воды, согласно СаНПиНу для роддомов, поддерживается на уровне 37 градусов», – прокомментировали в министерстве здравоохранения Амурской области.

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#ЖКХ #медицина

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Ольга Канюшкина