Амурчане примут участие в заплыве «Черноморская эстафета Победы»

С 19 апреля по 8 мая на Черном море состоится заплыв «Черноморская эстафета Победы». Участие в нем примут и амурчане.

Пловцы стартуют в Новороссийске, а финишируют – в Севастополе. Маршрут пролегает через территорию трех субъектов РФ.

«За 21 день участникам уникальной патриотической акции предстоит преодолеть врукопашную 555 холодных километров Черного моря», – рассказывают организаторы.

Как сообщил ИА «Амур.инфо» заместитель председателя «Межрегиональной ассоциации холодового плавания России» Александр Брылин, организация и подготовка «Черноморской эстафеты Победы» ведутся с апреля 2019 года.

«Участие примут спортсмены 17 регионов России – от Камчатки до Калининграда, включая амурских пловцов, и 15 стран мира – союзники и те, кто принял приглашение поучаствовать в этой акции», – сказал Александр Брылин.