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13февраля
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сегодня, 14:57 0

В Благовещенске загорелось кафе узбекской кухни (видео)

В Благовещенске загорелось кафе узбекской кухни (видео)
Фото: Скриншот видео

В Благовещенске по адресу: улица Пионерская 198/2А 13 февраля случился пожар. По имеющейся информации, возгорание произошло на кухне в кафе узбекской кухни.

На телефон пожарных поступило сообщение о задымлении, дым шел из-под крыши. На место выехали 11 пожарных, 3 единицы техники и дежурная смена спасателей ГО ЧС Благовещенска.

«В 13:33 поступило сообщение, но уже объявили локализацию, ликвидацию открытого горения. На месте будет проливка, разбор конструкций. По выяснению причин будет работать инспектор», – сообщили в пресс-службе амурского МЧС. Что горело, в ведомстве планируют сообщить позже.

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#пожары

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