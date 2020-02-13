Средневзвешенная ставка по ипотеке в ДФО достигла исторического минимума

На Дальнем Востоке средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам продолжила начавшееся в мае снижение и в декабре 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдений значения — 8,96 %.

За декабрь 2019 года было выдано почти 7 тысяч ипотечных кредитов более чем на 18 миллиардов рублей.

Наибольший объем выдачи пришелся на Приморье и Хабаровский край — 4 миллиарда и 3,4 миллиарда соответственно. В этих регионах также наблюдались и самые низкие в ДФО средневзвешенные процентные ставки по ипотеке — 8,82 % и 8,86 %.

Всего за 2019 год на Дальнем Востоке выдано 67,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов на 164,3 миллиарда рублей, что меньше аналогичных показателей 2018 года на 14 % и 7 % соответственно.

«Это охлаждение рынка стало следствием роста ставок ипотечного кредитования в январе – апреле и отложенного спроса из-за начала реализации в конце 2019 года программы "Дальневосточная ипотека". В результате в декабре были зафиксированы максимальные месячные значения как по объёму кредитования, так и по количеству ипотечных кредитов за год. В дальнейшем реализация "Дальневосточной ипотеки" будет одним из факторов, оказывающих значительное положительное влияние на показатели роста ипотечного кредитования в ДФО», — отметил главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Общая задолженность дальневосточников по ИЖК с начала года увеличилась на 16 % и к 1 января 2020 года составила 453 миллиарда рублей.

На договоры участия в долевом строительстве в 2019 году пришлась пятая часть совокупного объема выдачи ипотечных жилищных кредитов — 39 миллиардов рублей. Почти весь год лидером по объему кредитования была Якутия, однако в декабре национальная республика уступила Приморскому краю.

Задолженность дальневосточников по договорам долевого строительства в течение прошлого года увеличилась на 6,8 миллиарда рублей и на 1 января 2020 года составила 66,6 миллиарда рублей. Уровень просроченной задолженности снизился с 0,39 до 0,37 %, сообщает пресс-служба отделения по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России.