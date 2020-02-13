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Амурчанин возмущен «масонской» символикой на поклонном кресте возле Ивановки (видео)

Амурчанин возмущен «масонской» символикой на поклонном кресте возле Ивановки (видео)
Фото: скриншот видео

Верующий амурчанин увидел на поклонном кресте символ, который он посчитал знаком тайного ордена масонской ложи. Благовещенский священник прокомментировал ситуацию.

По амурскому сегменту мессенджера WhatsApp распространяется видеоролик, на котором верующий амурчанин возмущается символами на новом поклонном кресте, установленном на въезде в Ивановку Ивановского района.

«Старый поклонный крест на въезде в Ивановку уничтожен, вместо него поставлен вот этот. Сейчас мы на него взглянем, и что же мы тут увидим. Крест измененной формы, внизу утолщение непонятное там, где должна быть перекладина», — комментирует мужской голос.

Но более всего мужчину возмутил символ, расположенный в верхней части креста, который используется в масонстве.

«Треугольник с глазом, пирамида со всевидящим оком — знак тайного ордена масонского ложа. Господи, прости и помилуй нас. Что же это происходит, православные?!» – восклицает верующий.

По просьбе корреспондента Амур.инфо ситуацию прокомментировал благовещенский священник Святослав Шевченко, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Благовещенской епархии. Священник признался, что его телефон раскалился из-за этого видео, люди просили объяснить происходящее.

«Очевидно, что видео снимал прихожанин одного из храмов епархии. Не секрет, что в среде православных христиан бытуют апокалиптические настроения, поскольку в нашем вероучении есть ожидание последних времен, признак которых – отступление от веры. Использование четырехзначного креста, присущего более западному христианству, допускается и в православии», – рассказал священнослужитель.

Что касается боязни масонской символики, то, по мнению амурского священника, здесь свой вклад внесла книга «Протоколы сионских мудрецов» Сергея Нилуса, выпущенная еще в 1903 году, которую ученые считают историческим подлогом.

«Дело в том, что треугольник как знак святой Троицы использовался ещё в раннехристианскую эпоху. Эта символика перекочевала в философию эпохи Возрождения. Впоследствии глаз, заключенный в треугольник, приобрел христианское значение "Всевидящего Ока". Этот символ получил распространение в западноевропейской иконописи. Тогда это изображение переняли и масоны», — отметил Святослав Шевченко.

Кстати, этот символ можно увидеть и на долларовой купюре США, о его возникновении также существует множество научных споров и конспирологических версий.

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#религия

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    Предлагаю посадить этого гражданина за тунеядство

  • Проходимец

    Проходимец
    1 час назад

    Дайте ему еще один ящик бананов, человеку делать нечего (С)

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    хе - недоучки как-бы православные . насмотрятся роликов про масонов не зная истоков и пургу потом несут

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Ну а если крест использовался гитлеровской армией во время ВОВ2, то выходим им то же пользоваться нельзя? А? А еще раньше, в дохристианскую эпоху крест был символом солнца, коловрат и всё такое.

    Так может кое-кому стоило в школе не по сортирам бычки докуривать, а предметы школьные повнимательнее изучать?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    А разве гражданин не знает , что нужно делать в таких случаях!?

    Три раза обернуться вокруг на левую сторону, а потом два раза на правую. А потом со словами -Чур меня , чур.... плюнуть три раза между ног.... И всё- ты защищен.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    58 минут назад

    мыжго

    Ну а если крест использовался гитлеровской армией во время ВОВ2, то выходим им то же пользоваться нельзя? А? А еще раньше, в дохристианскую эпоху крест был символом солнца, коловрат и всё такое.

    Так может кое-кому стоило в школе не по сортирам бычки докуривать, а предметы школьные повнимательнее изучать?



    ну , так то и звезда , используемая другими участниками Второй мировой - тоже , тот ещё символ (((

  • White Wolf

    White Wolf
    21 минута назад

    Что б.. дь только не волнует Амучан, видно хорошо живут. А то, что нагогов косвенных (повышение цен на бензин и электроэнергию) и прямых налогов платим все больше и больше, не волнует. Прям накипело.

  • White Wolf

    White Wolf
    18 минут назад

    Встретил бы такого на дороге, кто крест разглядывает, дал бы в морду или нет, еще сомневаюсь

  • V.M.

    V.M.
    13 минут назад

    WhatsApp - вот "вселенское зло" и рассадник сплетен...

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