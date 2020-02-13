Амурчанин возмущен «масонской» символикой на поклонном кресте возле Ивановки (видео)

Фото: скриншот видео

Верующий амурчанин увидел на поклонном кресте символ, который он посчитал знаком тайного ордена масонской ложи. Благовещенский священник прокомментировал ситуацию.

По амурскому сегменту мессенджера WhatsApp распространяется видеоролик, на котором верующий амурчанин возмущается символами на новом поклонном кресте, установленном на въезде в Ивановку Ивановского района.

«Старый поклонный крест на въезде в Ивановку уничтожен, вместо него поставлен вот этот. Сейчас мы на него взглянем, и что же мы тут увидим. Крест измененной формы, внизу утолщение непонятное там, где должна быть перекладина», — комментирует мужской голос.

Но более всего мужчину возмутил символ, расположенный в верхней части креста, который используется в масонстве.

«Треугольник с глазом, пирамида со всевидящим оком — знак тайного ордена масонского ложа. Господи, прости и помилуй нас. Что же это происходит, православные?!» – восклицает верующий.

По просьбе корреспондента Амур.инфо ситуацию прокомментировал благовещенский священник Святослав Шевченко, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Благовещенской епархии. Священник признался, что его телефон раскалился из-за этого видео, люди просили объяснить происходящее.

«Очевидно, что видео снимал прихожанин одного из храмов епархии. Не секрет, что в среде православных христиан бытуют апокалиптические настроения, поскольку в нашем вероучении есть ожидание последних времен, признак которых – отступление от веры. Использование четырехзначного креста, присущего более западному христианству, допускается и в православии», – рассказал священнослужитель.

Что касается боязни масонской символики, то, по мнению амурского священника, здесь свой вклад внесла книга «Протоколы сионских мудрецов» Сергея Нилуса, выпущенная еще в 1903 году, которую ученые считают историческим подлогом.

«Дело в том, что треугольник как знак святой Троицы использовался ещё в раннехристианскую эпоху. Эта символика перекочевала в философию эпохи Возрождения. Впоследствии глаз, заключенный в треугольник, приобрел христианское значение "Всевидящего Ока". Этот символ получил распространение в западноевропейской иконописи. Тогда это изображение переняли и масоны», — отметил Святослав Шевченко.

Кстати, этот символ можно увидеть и на долларовой купюре США, о его возникновении также существует множество научных споров и конспирологических версий.