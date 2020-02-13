Совфед поддерживает идею о федеральных территориях, в том числе для космодрома Восточный

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Совет Федерации поддерживает предложение о закреплении в Конституции особых федеральных территорий, к которым можно отнести озеро Байкал и космодром Восточный. Об этом журналистам 12 февраля сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Оба комитета, комитет по конституционному законодательству и госстроительству, а также комитет по федеративному устройству, высказали свою точку зрения, что это было бы полезно. Имея в виду огромные размеры нашей страны, ее федеративное устройство, разные территориальные и экономические условия субъектов РФ, [надо] выделить такие территории, которые имеют особое оборонное, экономическое, природное значение (это не значит, что таких территорий будет много), которые нуждаются в отдельном регулировании, финансовом обеспечении, чтобы обеспечить эффективное развитие всей страны», – цитирует Матвиенко ТАСС.

«Позиция СФ – мы бы поддержали такие поправки в Конституцию», – сказала она.

Матвиенко добавила, что есть соответствующий международный опыт, но данная тема, безусловно, требует обсуждения с субъектами РФ и их согласия, консультации с регионами продолжаются.

Матвиенко привела в качестве возможного примера таких федеральных территорий озеро Байкал. «У меня всегда болит душа за озеро Байкал с тем, чтобы сохранить это озеро для потомков, чтобы обеспечить решение всех экологических и иных задач. Байкал территориально относится к нескольким субъектам РФ, но я бы, например, создала специальную федеральную территорию по озеру Байкал, чтобы мы всем миром, что называется, сохранили и спасли это озеро», – пояснила спикер Совфеда.

Она также привела в пример космодром Восточный, который входит в состав Амурской области. «Понятно, что это абсолютно федеральный проект, очень важный, это серьезнейшая технологическая, научная база. Это и жилье для тех, кто там будет работать, социальная инфраструктура, особый режим и так далее», – подчеркнула Матвиенко.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по изменениям в Конституции РФ планирует поработать вопрос о создании в России особых федеральных территорий, не входящих в субъекты РФ, которые в силу своей специфики требуют особого управления. С таким предложением выступил член рабочей группы Сергей Харитонов.