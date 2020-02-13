14 февраля у туристов снова будет возможность вернуться из Хэйхэ в Благовещенск

Фото: Правительство Амурской области

Седьмой по счету транспортный коридор через международные пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ откроется в пятницу, 14 февраля. По согласованию с китайской стороной он будет открыт с 14:00.

Последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16:30 по амурскому времени. Всем прибывшим через международные пункты пропуска, помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, предстоит пройти двухнедельный домашний карантин, напоминают в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

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Ольга Канюшкина