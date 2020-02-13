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13февраля
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сегодня, 14:25 5

14 февраля у туристов снова будет возможность вернуться из Хэйхэ в Благовещенск

14 февраля у туристов снова будет возможность вернуться из Хэйхэ в Благовещенск
Фото: Правительство Амурской области

Седьмой по счету транспортный коридор через международные пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ откроется в пятницу, 14 февраля. По согласованию с китайской стороной он будет открыт с 14:00.

Последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16:30 по амурскому времени.

Всем прибывшим через международные пункты пропуска, помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, предстоит пройти двухнедельный домашний карантин, напоминают в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

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#Китай #туризм #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    хватит таскать заразу! желающих нет!! для эти коридоры устраивать???? Карантин, накопится от 20-чел. пустили автобус, а так тогда и фонарей пускайте пусть денег заработают

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 часа назад

    Нечего там и фонарям делать - нет товара. Движение грузов практически прекратилось. Народ выходит из домов по разрешениям и то, только в магазины. А вот тех, кто вернулся в РФ надо реально в карантин помещать, а не лоб в градусах измерять...

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Sergey_Korenev

    Нечего там и фонарям делать - нет товара. Движение грузов практически прекратилось. Народ выходит из домов по разрешениям и то, только в магазины. А вот тех, кто вернулся в РФ надо реально в карантин помещать, а не лоб в градусах измерять...



    Нет подтверждения случая заболевания русских, да и вообще представителей европеоидной расы. Возможно смогли изобрести избирательный вирус.

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Слава яйцам! Даешь, еще больше "туристов" между Хейхэ и Благовещенском !!!

    В России все и всегда надеются только на русский авось.

  • Алхимик

    Алхимик
    37 минут назад

    Б-29,про лайнер у берегов Японии забыли. Там болеют все подряд. Даже два украинца.

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