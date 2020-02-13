В амурском минкульте ищут помещения для детей на время реконструкции АОДНТ (фото)

Фото: Амур.инфо

Здание АОДНТ признано аварийным. Сейчас ребятам приходится заниматься в помещениях, которые находятся в плачевном состоянии, рассказала одна из родительниц. В кабинетах периодически прорывает трубы теплоснабжения, замыкает проводку.

«У нас в кабинете месяца полтора назад вырвало кусок трубы, хорошо детей не было. Преподаватель пришла, а все в кипятке. Воду вычерпали, но линолеум выбился, там плесень, такая вонь. Нам дали кабинет соседний, сейчас дети занимаются там. Заниматься они должны полтора-два часа, но занимаются час, потому что кабинет нарасхват. Буквально 3 недели назад в соседнем кабинете тоже вырвало трубу с кипятком. В прошлом году в кабинете на первом этаже замкнуло проводку, он горел. Его закупорили, забили двери.

В общем, один кабинет закрыли, второй, а детям негде заниматься. В прошлое воскресенье пришлось репетировать в коридоре. Еще закрыли один балкон: ходила аварийно-пожарная комиссия проверяла. Выяснилось, что использовать его нельзя. В зрительном зале голову поднимаешь – висят ошметки штукатурки. Нам объявили, что АОДНТ закрывают на ремонт. С июня нас распускают, а куда – неизвестно. Мы переживаем по этому поводу. Беспокоимся, что нас запихают в другой конец города. Если нас отправят в микрорайон или КПП, не все дети смогут добираться на занятия», – поделилась благовещенка.

Руководство АОДНТ подтвердило, что помещения находятся в плохом состоянии, а здание, которое было построено в 1908 году, давно требует реконструкции. Ее планируется начать в январе 2021 года, закончить – к 2023 году. До того как ремонтная организация зайдет на объект, творческие коллективы и администрация АОДНТ должны переехать.

«Это будет не капитальный ремонт и не ремонт помещений. Здание и сквер полностью закрываются и освобождаются от людей. Мы давно ждем реконструкции, несколько лет об этом разговор велся. Вопрос, где будут заниматься, дети еще не решен. Их однозначно куда-то переведут. До конца учебного года они однозначно будут находиться в этом здании, с сентября они выйдут на новое место. Вопрос о помещениях решается министерством имущества Амурской области и министерством культуры Амурской области», – пояснила руководитель АОДНТ Анна Филоненко.

В региональном министерстве культуры рассказали, что вопрос с помещениями решат ближе к лету. Сейчас ведомство рассматривает всевозможные варианты, какие – не уточняется.

О реновации объектов культуры Приамурья, в том числе Амурского областного дома народного творчества, ранее заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. Стоимость реконструкции АОДНТ оценивается в миллиард рублей. Ожидается, что 500 миллионов поступят из федерального бюджета.

Как писало Амур.инфо, здание АОДНТ было построено в 1908 году как оптовый магазин Торгового Дома «И.Я. Чурин и Ко». После революции в 1920 году там размещался комиссариат снабжения и продовольствия и работал пограничный комиссар. В 1920-е годы в здании находилось управление и центральный магазин Госторга.

С конца декабря 1927 года в строении размещался Дом офицеров Советской Армии. В 1928 году здесь перед партийно-советским активом области выступал Семен Михайлович Буденный. В память об этом событии была установлена мемориальная доска.

В 1952 году к Дому офицеров были пристроены центральная часть и правое крыло. Центральный вход украсили колоннами, а фронтон декорировали барельефом с изображением знамен, лент, венков и пятиконечной звезды. Архитектурный облик здания выполнили в стиле, характерном для советской архитектуры 30-50-х годов XX века, и подобных образцов монументального искусства в центре Благовещенска больше нет.

В 1988 года Дом офицеров признан памятником истории и культуры и с этого времени находится под охраной государства. До 1 января 2011 года в здании располагался Дом офицеров Российской армии. В мае 2011 года здание передали в безвозмездное пользование ГАУК АО «Амурский областной Дом народного творчества». После проведенного обследования оно признано аварийным. Была подготовлена проектно-сметная документация на его реконструкцию, получившая положительное заключение государственной экспертизы.

Фото: ИА «Амур.инфо» / Василий Романенков